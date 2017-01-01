人力资源团队的头像招聘视频生成器

通过定制AI头像简化人力资源和招聘流程，并即时从脚本生成文本到视频。

制作一个90秒的技术演示视频，面向人力资源经理和招聘专家，展示如何通过头像招聘视频生成器简化初步候选人接触。视觉风格应专业且简洁，利用HeyGen界面的屏幕录制和动态AI头像展示关键优势。音频应采用清晰、权威但友好的AI配音，使用HeyGen的配音生成功能，展示AI头像在招聘流程中的无缝整合。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个2分钟的教学视频，面向小企业主和个人品牌创建者，详细介绍如何将自己克隆为定制AI头像。视频应采用引人入胜、个性化和逐步演示的视觉风格，展示用户与其数字化身的并排对比。音频部分将包括一个令人安心的、对话式的AI配音，甚至可能是用户的AI语音克隆，强调创建定制AI头像的简便性，并利用HeyGen的AI头像功能实现一致的个人品牌。
示例提示词2
设计一个60秒的营销解说视频，面向营销专业人士和内容创作者，展示基于文本的编辑器如何将概念转化为引人注目的视觉效果。视觉风格应动态、快速且展示功能，快速剪辑展示文本输入如何通过媒体库/库存支持的模板和场景转化为复杂的场景。搭配现代背景音乐的欢快、充满活力且信息丰富的AI配音，将传达将图像转化为视频AI概念的高效性。
示例提示词3
为跨国公司和电子学习开发者创建一个1分钟的全球沟通视频，强调HeyGen轻松生成多语言内容的能力。视觉呈现应国际化、包容性强且高度适应性，展示不同语言的多样化AI头像，并配有相应的字幕/说明。音轨将采用专业的多语言AI配音，展示AI视频生成器提供的全球覆盖和可访问性，确保在各种语言环境中的清晰度和文化相关性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

头像招聘视频生成器的工作原理

通过引人入胜的AI头像招聘视频革新您的招聘流程。高效地制作个性化信息，以专业和逼真的演示吸引顶尖人才。

1
Step 1
选择AI头像
从多样化的AI头像库中选择，或创建您自己的定制AI头像，以专业地代表您的品牌并吸引潜在候选人。
2
Step 2
添加您的招聘脚本
将您的职位描述或招聘信息输入基于文本的编辑器。我们的文本到视频功能将通过自然语音合成使您的文字栩栩如生。
3
Step 3
增强视觉效果和品牌
通过相关的背景场景、音乐和公司的品牌控制来定制您的视频，创建对申请人产生共鸣的有影响力的招聘视频。
4
Step 4
生成并分享
制作您的最终AI头像视频，并以各种纵横比导出，准备在招聘网站、社交媒体和职业页面上分享，以吸引顶尖人才。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强入职培训和培训

.

利用AI头像提供引人入胜且一致的培训材料，提高新员工的保留率和知识转移。

background image

常见问题

HeyGen如何从文本生成逼真的AI视频头像？

HeyGen利用先进的AI头像生成技术，将您的脚本转化为动态、逼真的AI视频头像。只需输入文本，HeyGen的复杂平台就会处理动画和配音生成，使文本到视频的过程无缝且高效。

我可以使用HeyGen的技术创建定制AI头像或复制我的声音吗？

可以，HeyGen使用户能够创建定制AI头像，甚至使用其先进的AI语音克隆功能复制自己的声音。这允许高度个性化的内容，您的独特说话头像能够真实地传达您的信息。

HeyGen提供哪些技术功能来支持多语言内容创作？

HeyGen提供强大的技术功能来支持多语言内容创作，包括无缝的配音生成和字幕集成。我们的AI视频生成器使您能够轻松制作多样化版本的内容，有效地覆盖全球受众。

HeyGen的AI视频生成器能否快速制作专业视频？

HeyGen的AI视频生成器旨在快速制作，使您能够高效地将文本转化为专业质量的视频。利用基于文本的编辑器和可定制的模板，HeyGen简化了整个创作过程，允许快速输出引人入胜的内容。