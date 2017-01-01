虚拟人推广视频制作工具，打造惊艳的AI视频
通过使用逼真的AI虚拟人制作的推广视频广告提升参与度，打造有影响力的活动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个信息丰富的45秒产品说明视频，理想适用于在线教育者或企业培训师，详细介绍复杂的服务或软件。美学风格应简洁专业，配以平静的旁白和突出的屏幕文字强调学习要点。利用HeyGen的语音生成功能传达脚本，确保字幕/说明自动集成，以最大化可访问性，有效创建一个有影响力的AI虚拟人视频。
制作一个引人入胜的15秒社交媒体内容，完美吸引年轻人群体的生活方式品牌。该视频需要动态和时尚的视觉风格，结合快速剪辑和现代、吸引人的背景音乐。使用HeyGen的多样化模板和场景快速组装视频，展示一个会说话的虚拟人直接与观众互动，精确调整比例和导出以适应各种平台。
制定一个引人注目的60秒企业公告视频，面向投资者和行业专业人士，揭示公司重要里程碑。视觉呈现必须传达权威性和专业的工作室级虚拟人视频美学，配以自信、清晰的旁白和微妙、激励人心的背景音乐。整合HeyGen的媒体库/素材支持以获取相关的B-roll镜头，并利用AI视频生成器制作一个复杂的演示，以真实的AI虚拟人为中心发言人。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升创意视频制作？
HeyGen的AI视频生成器使用户能够制作引人入胜的AI虚拟人视频，以满足多样化的创意需求，从推广视频广告到社交媒体内容。它提供广泛的自定义选项，确保您的独特创意愿景以专业质量实现。
是什么让HeyGen的AI虚拟人逼真且富有表现力？
HeyGen的特点是高度逼真的AI虚拟人，具备完美的唇同步、自然的面部表情和手势，确保真实且富有表现力的故事讲述。用户还可以利用语音克隆进行个性化配音，为内容增添情感深度。
HeyGen能否帮助制作引人注目的推广视频广告？
当然可以，HeyGen是一个出色的虚拟人推广视频制作工具，简化了高影响力推广视频广告和社交媒体内容的制作过程。其内置的AI脚本编写器和专业模板为有效的市场营销和电子商务策略提供了便利。
HeyGen如何支持多样化的内容创作需求？
HeyGen通过其多功能平台支持多样化的内容创作，允许轻松生成各种社交媒体内容和用户生成内容视频。支持超过70种语言和URL到视频等功能，使全球观众的内容再利用和批量内容创作变得高效。