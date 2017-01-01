通过我们的化身产品演示生成器提升演示效果
使用我们逼真的AI化身自动化惊艳的产品演示，提升市场团队的参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个吸引人的30秒个性化视频信息，面向内容创作者，展示他们如何使用定制AI化身进行客户拓展。采用友好、吸引人的视觉美学和温暖、对话式的音频语调，利用HeyGen的从脚本到视频的功能实现快速周转。
制作一个动态的45秒多语言视频广告，针对扩展到国际市场的企业。此广告应采用生动、引人注目的视觉效果和清晰、有说服力的声音，通过HeyGen强大的字幕/字幕功能确保全球可访问性，适合多元化观众。
开发一个专业的60秒解释视频，适用于寻求高效、自动化视频创建的企业，用于内部沟通或培训。视觉风格应一致且精致，配以清晰、权威的声音，利用HeyGen多功能的模板和场景，确保所有输出的品牌一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的产品演示视频和解释内容？
HeyGen的AI化身生成器允许您使用逼真的AI化身创建引人入胜的产品演示和解释视频。您可以利用定制的AI化身，以一致、精致的视觉效果展示您的产品，无需传统拍摄即可提升参与度。
在HeyGen中我可以使用哪些类型的AI化身进行视频创作？
HeyGen提供多样化的AI化身，从全面的库存选项到设计您自己的化身，包括逼真和定制的AI化身。这些会说话的化身可以通过各种服装和背景进一步定制，以满足任何视频创作需求。
HeyGen如何简化从脚本生成视频的过程？
HeyGen通过将文本转化为视频，极大地简化了自动化视频创作过程，结合自然的语音生成。这使内容创作者能够高效地制作高质量视频，而无需复杂的编辑。
HeyGen能否帮助市场团队定制和扩展他们的视频内容？
当然可以！HeyGen提供强大的品牌控制，帮助市场团队在所有多语言视频内容中保持品牌一致性。您可以扩展视频创作，并利用多样化的AI化身传递个性化的视频信息，以实现最大影响。