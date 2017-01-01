化身公告视频生成器：更快推出产品
使用AI化身制作引人注目的新产品公告视频，以更快的速度和更低的成本实现。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对小企业主的45秒视频广告，展示他们如何轻松生成引人入胜的视频广告。视觉上应充满活力和动感，利用库中的各种可定制模板和场景。音频应包含热情洋溢的旁白，展示HeyGen的AI视频生成器如何实现可扩展的视频创建，以有效的营销活动。
为销售团队设计一个个性化的60秒视频，用于发送独特的客户问候或人力资源入职，强调真实的连接。视觉风格应温暖和邀请，使用一个定制的AI化身，散发出亲和力，配以富有表现力的声音进行真实的沟通。此视频应突出HeyGen创建和部署AI化身的能力，结合自然的旁白生成，使个性化沟通更具影响力。
制作一个简洁的15秒社交媒体公告视频，面向内容创作者，展示快速而有影响力的内容创建。此视频应节奏快且视觉吸引力强，利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持和动态纵横比调整及导出。音频需要有力且清晰，自动字幕/标题确保通过AI视频创建生成的社交媒体公告最大化传播。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化惊艳公告视频的制作？
HeyGen让您轻松生成任何公告的工作室级视频。利用先进的AI化身和丰富的设计模板库，您可以将文本转化为引人入胜的视频广告和营销材料，与您的观众产生共鸣。
我可以在HeyGen中为我的创意项目定制AI化身吗？
当然可以！HeyGen提供强大的AI化身生成器，允许创建定制的AI化身。您可以个性化您的数字化身，以完美契合您的品牌，确保您的视频中展示独特且逼真的AI化身，配以富有表现力的声音。
使用HeyGen的AI视频生成器可以制作哪些创意内容？
使用HeyGen的AI视频生成器，您可以制作各种创意内容，包括个性化问候视频、品牌故事视频、视频广告和社交媒体公告。平台的动态创意和拖放编辑器使可扩展的视频创建变得简单而有效。
HeyGen提供哪些高级功能用于将文本转换为视频？
HeyGen利用复杂的文本到视频编辑器功能，将您的脚本转化为引人入胜的视频内容，配以栩栩如生的AI化身。您可以轻松添加自动字幕/标题，从各种富有表现力的声音中选择，并整合您自己的媒体，制作出精致的工作室级视频。