头像产品发布生成器：更快发布
使用我们的从脚本到视频功能，轻松制作引人入胜的工作室质量产品发布。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和数字营销人员开发一个30秒的动态视频，展示“AI视频代理”将文本转化为引人入胜的视觉效果的强大功能。视觉风格应明亮且吸引人，使用多样化的场景转换和轻松友好的音频语调。强调HeyGen的“从脚本到视频”功能，实现快速内容制作。
制作一个60秒的社交媒体公告，目标受众为社交媒体经理和品牌策略师，展示一个“逼真的AI头像”作为有说服力的品牌代言人。视觉呈现必须高保真且专业，配以自信且权威的“语音生成”，与观众产生共鸣。展示数字化人物在品牌信息中的无缝整合。
想象一个40秒的促销视频，目标受众为电商企业和产品经理，专注于轻松创建“工作室质量视频”用于新“产品发布视频”。视觉美学应清晰且专业，音频传递清晰简洁。突出HeyGen的“模板和场景”功能，以加速制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为我的品牌创建一个独特的数字形象？
HeyGen允许您设计一个高度逼真的AI头像，作为您内容的独特数字形象或品牌代言人。我们先进的AI头像生成器确保您的自定义头像真实地代表品牌的身份。
是什么让HeyGen成为制作工作室质量产品发布视频的理想选择？
HeyGen使您能够轻松创建专业的工作室质量产品发布视频。利用我们的AI视频代理，将您的脚本转化为引人入胜的产品发布视频，大大简化您的视频制作过程。
HeyGen能否将我的书面脚本转化为动态的AI头像视频？
是的，HeyGen专注于将您的书面脚本即时转化为引人入胜的AI头像视频。我们先进的从脚本到视频技术，结合多语言语音引擎，使您的内容通过逼真的AI头像栩栩如生。
HeyGen如何支持创建引人入胜的社交媒体公告？
HeyGen提供了一个强大的头像产品发布生成器，专为在社交媒体上产生影响而设计。轻松制作短小而有影响力的产品发布视频，自动添加字幕/说明文字，以提高跨平台的参与度。