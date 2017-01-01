AI化身公关制作器的实惠定价
使用从脚本到视频快速生成引人入胜的公关公告，提升您的品牌影响力。
为市场营销专业人士和产品经理制作一个30秒的活泼视频，展示推出新产品或服务的简便性。视觉风格应时尚现代，由AI化身传递简洁有力的信息。突出HeyGen的“从脚本到视频”功能，用“个性化AI化身视频”制作有影响力的“品牌公告”。音频应清晰热情，强调创新。
示例提示词1
开发一个45秒的信息视频，面向小企业主和企业沟通人员，展示如何快速“生成视频”用于内部更新或外部沟通。视觉设计应简洁明了，由友好的AI化身解释过程。强调使用HeyGen的“语音生成”快速制作高质量输出的“视频内容创作”效率。音频应专业且易于理解。
示例提示词2
想象一个60秒的精致演示，针对公关机构和企业沟通部门。一个“AI化身”优雅地传递复杂的“公关公告制作”信息，展示清晰有力沟通的力量。视觉风格应权威，并辅以HeyGen的“字幕/说明”以增强可访问性。音频需清晰、清晰，并传达重要的庄重感。
示例提示词3
为内容创作者、教育工作者和社交媒体经理制作一个动态的20秒短视频，突出快速创建引人入胜的教程或社交媒体片段。视觉美学应现代且亲切，利用“自定义AI化身”与“媒体库/素材支持”中的元素互动。“视频内容创作”过程快速直观，使音频充满活力和友好，完美吸引注意力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频内容创作？
HeyGen通过利用先进的AI化身，使用户能够轻松生成视频，将脚本转化为专业的视频内容，无需复杂的编辑。
我可以用HeyGen创建个性化的AI化身视频吗？
当然可以，HeyGen允许您开发自定义AI化身并生成个性化的AI化身视频，确保您的AI化身完美匹配您的品牌或信息。
HeyGen可以制作哪些类型的视频内容？
HeyGen功能多样，能够制作高质量的视频内容，用于营销活动、引人入胜的演示、信息丰富的教程和专业的品牌公告。
HeyGen是否提供多样的AI配音演员和语言选项？
是的，HeyGen提供多种AI配音演员，并支持超过100种语言的高级文本转语音功能，确保您的视频内容具有广泛的吸引力。