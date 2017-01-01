虚拟形象公关公告生成器：创建有影响力的视频
使用AI虚拟形象轻松生成令人惊叹的公关公告视频。快速在所有社交媒体渠道上分享您的新闻。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为投资者、商业伙伴和员工制作一个鼓舞人心的60秒视频，庆祝公司重要的里程碑或战略合作。视觉和音频风格应专业且振奋人心，特色是穿着品牌服装的定制AI虚拟形象，传递真实的品牌故事视频。利用HeyGen的丰富模板和场景来设定完美的基调，并通过丰富的语音生成增强信息，确保一个令人难忘且有影响力的公关公告。
设计一个活力四射的30秒社交媒体公告，针对关注者和潜在客户，介绍即将到来的活动或活动。视觉风格应动态且充满活力，结合快速剪辑和生动的屏幕文字，并由友好的个性化虚拟形象进行补充。使用HeyGen的字幕/字幕功能提高可访问性，并使用纵横比调整和导出功能优化生成的视频，以适应各种社交平台，确保最大范围和参与度。
开发一个针对营销团队和小企业主的15秒广告，突出新功能的优势。视觉和音频风格应直接且有冲击力，由一个逼真的AI虚拟形象简洁地解释价值主张。结合媒体库/库存支持以提供引人注目的背景视觉效果，并利用HeyGen的AI虚拟形象传递强有力的营销信息，确保您的AI虚拟形象视频吸引注意力并推动转化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助使用AI虚拟形象生成有影响力的公关公告？
HeyGen使您能够使用逼真的AI虚拟形象和强大的文本到视频编辑器创建引人注目的公关公告。轻松将您的营销信息转化为引人入胜的视频，非常适合任何社交媒体公告或新闻发布。
我可以使用HeyGen为我的品牌创建定制的AI虚拟形象吗？
是的，HeyGen可以让您打造一个真正代表您品牌的定制AI虚拟形象。这个个性化的虚拟形象作为您的数字代言人，确保一致性并在所有视频内容中增强您的个人品牌。
HeyGen为何是创建AI虚拟形象视频的高效工具？
HeyGen通过其直观的文本到视频编辑器和丰富的预建模板库简化了整个视频生成过程。这个端到端的视频生成平台允许任何人快速创建专业的AI虚拟形象视频。
除了公告，HeyGen还能制作哪些其他创意视频内容？
HeyGen适用于各种创意视频内容，包括动态产品展示、引人入胜的品牌故事视频，甚至个性化的问候视频。它也是生成用户生成内容（UGC）风格广告和其他营销信息的绝佳工具。