想象一个45秒的视频，面向新员工和现有员工，旨在简化复杂的政策解释，例如新的远程工作指南。这个专业而友好的解释视频使用AI虚拟形象传达关键要点，具有清晰的视觉效果和温暖、权威的声音。利用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，以及其AI虚拟形象和精准的配音生成，确保内部沟通既易于理解又高度吸引人。

生成视频