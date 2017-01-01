虚拟形象政策解释生成器：简化合规

通过逼真的AI虚拟形象提升政策培训参与度并简化复杂解释。

想象一个45秒的视频，面向新员工和现有员工，旨在简化复杂的政策解释，例如新的远程工作指南。这个专业而友好的解释视频使用AI虚拟形象传达关键要点，具有清晰的视觉效果和温暖、权威的声音。利用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，以及其AI虚拟形象和精准的配音生成，确保内部沟通既易于理解又高度吸引人。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为市场团队和产品经理创建一个引人注目的60秒视频，展示如何宣布重要的产品政策更新。这个动态现代的视频应利用HeyGen的广泛模板和场景以及媒体库/素材支持，提供干净、吸引人的视觉效果，配以欢快的背景音乐和简洁、有活力的AI虚拟形象声音。字幕/说明文字对于可访问性至关重要，确保每个数字虚拟形象驱动的信息有效地与观众产生共鸣，创造引人入胜的视频。
示例提示词2
为合规官员和培训部门开发一个全面的90秒培训视频，重点介绍由虚拟形象政策解释生成器生成的新数据隐私法规。信息丰富且结构化的演示应由AI虚拟形象清晰解释政策，配有屏幕文字高亮和冷静、清晰的声音。利用HeyGen的AI虚拟形象和从脚本到视频的文本转换功能，结合各种平台的纵横比调整和导出，有助于提升整个组织的政策培训参与度。
示例提示词3
为客户服务团队和外部客户制作一个30秒的视频，解释一个以客户为导向的退货政策，提供个性化的解释。这个吸引人且友好的视频需要结合特定的品牌控制和自定义虚拟形象，以个性化、友好的声音传达信息。HeyGen的AI虚拟形象和配音生成，配合专业的模板和场景，赋予人性化的触感，将复杂信息简化为易于理解且视觉上吸引人的格式。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

虚拟形象政策解释生成器的工作原理

轻松将复杂的政策文件转化为引人入胜的AI驱动视频解释，提升团队的理解和合规性。

1
Step 1
输入您的政策脚本
输入您的政策文本或详细解释。我们的系统使用此脚本为您选择的AI虚拟形象生成引人入胜的口语对话。
2
Step 2
选择AI虚拟形象和声音
从多样的专业AI虚拟形象库中选择一位作为您的演示者。为他们配上从您的脚本中自动生成的合适声音。
3
Step 3
使用品牌元素进行定制
整合您组织的标志、品牌颜色和其他视觉资产，确保视频解释保持一致且专业的外观。
4
Step 4
制作并分发您的视频
完成个性化的政策解释视频，并以多种格式导出。轻松在所有内部沟通平台上分享，以告知您的受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化内部政策沟通

高效地向所有员工分发一致的虚拟形象政策解释，确保广泛的理解和合规性，而无需大量努力。

常见问题

HeyGen如何支持创建自定义AI虚拟形象以制作引人入胜的视频内容？

HeyGen允许用户生成专业的数字虚拟形象，包括自定义虚拟形象，为您的视频增添独特的人性化触感。这些AI虚拟形象可以根据不同类型的内容进行定制，简化创建动态视频叙事的过程。

是什么让HeyGen成为多样化内容创作需求的直观AI视频生成器？

HeyGen利用先进的文本到视频功能将脚本转化为动态视频，使其成为满足您所有内容创作需求的直观AI视频生成器。从创建个性化解释到全面的解释视频，HeyGen高效地简化了视频制作过程。

在使用HeyGen创建视频时，我可以整合品牌的视觉识别吗？

当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您使用品牌的特定视觉风格（包括自定义标志和颜色）来定制视频。这确保每个视频都与您的品牌形象完美契合，提供与观众产生共鸣的视觉增强效果。

HeyGen的模板如何简化内部沟通和政策解释的创建？

HeyGen提供多种预构建模板，使创建清晰且引人入胜的内部沟通（包括全面的政策解释）变得轻而易举。这些模板结合AI虚拟形象和配音生成，大大简化了虚拟形象政策解释生成器的过程。