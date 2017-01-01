使用AI化身创建药房教学视频

轻松生成清晰、合规的药房指导。通过我们的高级从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的视频。

为新药房技术人员和患者制作一段45秒的药房安全指导视频，特色是一个引人入胜的AI化身。视觉风格应简洁专业，配有清晰、令人安心的AI语音解说，解释药物处理和存储指南。此视频旨在通过HeyGen的"AI化身"功能，增强"药房安全视频制作"计划，使复杂信息变得易于理解和记忆。

示例提示词1
设计一个简洁的30秒患者教育视频，解释如何正确使用新的哮喘吸入器。目标受众为各年龄段的普通患者，采用友好、动画的视觉风格，配有清晰的"从脚本到视频"旁白。确保"字幕/说明"显著显示以支持理解，使其成为多样化观众的理想"教学视频"。
示例提示词2
为药学学生开发一个全面的60秒"医疗教育"模块，讲解无菌配制程序。这个"化身教学视频制作"示例应采用详细的科学视觉风格，配以从"媒体库/库存支持"中获取的精确动画序列，并伴有正式、信息丰富的语音解说。目标是提供细致的"培训视频"，以加强最佳实践。
示例提示词3
为药房所有者和合规官制作一个50秒的信息视频，强调患者记录管理中数据隐私和"HIPAA和合规友好"程序的关键方面。视觉和音频风格应权威且值得信赖，配有清晰的图形和严肃的语调。利用"纵横比调整和导出"确保在各种数字平台上的兼容性，有效展示一个高效的"AI视频制作"解决方案，用于关键的合规培训。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身药房教学视频制作器的工作原理

使用AI化身和先进的视频生成功能，轻松创建专业、合规的药房和患者教育教学视频。

1
Step 1
创建您的脚本
输入您的教学内容，我们的平台将从脚本转化为视频，形成您患者教育材料的清晰简洁基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择，以视觉上代表您的药房专业人员或教育者，确保在视频中呈现引人入胜且值得信赖的形象。
3
Step 3
添加AI语音解说
使用AI语音解说为您的化身生成自然的语音，确保您的重要药房指导的专业和一致传达。
4
Step 4
生成并分享您的视频
利用端到端视频生成，制作高质量、合规的教学视频，准备好在所有患者教育渠道中无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强药房员工培训

利用AI化身创建引人入胜且令人难忘的培训视频，显著提高药房员工和安全协议的参与度和记忆力。

常见问题

HeyGen如何促进患者教育或安全培训？

HeyGen通过使用AI化身和从脚本到视频功能，帮助用户创建引人入胜的患者教育和安全培训视频。其创意引擎简化了医疗环境中重要教学视频的制作，确保信息传达清晰一致。

HeyGen在创建AI化身和视频方面的关键能力是什么？

HeyGen提供一个端到端的视频生成平台，拥有逼真的AI化身，将脚本转化为高质量视频。这包括AI语音解说、自动字幕/说明和可定制的模板，使专业视频制作变得触手可及。

HeyGen适合创建符合HIPAA的医疗培训视频吗？

是的，HeyGen被设计为HIPAA和合规友好，使其成为医疗教育和培训视频的理想AI视频制作工具。它提供安全的工具来创建敏感内容，帮助组织在制作重要教学视频的同时保持数据隐私和法规标准。

HeyGen如何简化教学视频的制作过程？

HeyGen通过提供可定制的模板和直观的创意引擎来简化教学视频的制作过程。用户可以轻松地将文本转化为视频，添加AI语音解说，并利用AI化身快速制作专业培训视频。