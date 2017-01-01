您的虚拟形象入职视频生成器，吸引新员工

使用逼真的AI虚拟形象轻松创建吸引人且个性化的入职视频。

为新员工在企业环境中创建一个60秒的吸引人视频，热情介绍公司的价值观和团队成员。视觉风格应友好且专业，使用明亮的色彩搭配和鼓励的语气。利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键信息，使员工入职过程从第一天起就更加个性化和欢迎。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个30秒的简洁产品说明视频，面向现有软件用户，展示新功能更新。视觉风格应干净现代，配以清晰的动画和积极的信息语音。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速简化视频制作，确保所有技术细节以易于理解的格式准确传达。
示例提示词2
制作一个45秒的宣传视频，针对人力资源专业人士和学习与发展经理，突出使用虚拟形象入职视频生成器的效率和成本节约。美学风格应简洁且企业化，以自信和权威的声音传达专业性。使用HeyGen的模板和场景展示如何快速开发出有影响力的入职视频，而无需大量的制作资源。
示例提示词3
为国际新员工制作一个90秒的本地化入职视频，提供多语言的基本介绍信息。视觉方法应全球包容且清晰，具有支持和鼓励的语气。利用HeyGen的语音生成功能，确保在多语言环境中清晰准确地传达信息，帮助有效地本地化入职材料以适应多元化团队。
step preview
复制提示
step preview
粘贴到创建框中
step preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

虚拟形象入职视频生成器的工作原理

使用AI虚拟形象传递信息，轻松创建吸引人且信息丰富的入职视频，适用于新员工或产品用户。

1
Step 1
选择您的AI虚拟形象
首先从我们多样化的AI虚拟形象库中选择，或创建一个自定义的虚拟形象，作为您入职信息的友好面孔。
2
Step 2
添加您的入职脚本
将您的书面脚本直接粘贴到编辑器中，我们的平台将使用文本到视频技术生成自然的语音。
3
Step 3
使用模板进行自定义
通过选择预设计的模板并安排吸引人的场景来增强您的视频，以视觉方式引导您的观众。
4
Step 4
导出您的入职视频
完成您的视频，选择适合您分发平台的最佳纵横比，并导出高质量的AI生成入职内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的入职信息

将复杂的公司政策或产品细节转化为清晰、易于理解的AI生成视频，简化新团队成员的学习。

background image

常见问题

HeyGen如何简化吸引人入职视频的制作？

HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，简化了吸引人入职视频的制作。它允许您使用逼真的AI虚拟形象将文本转化为视频，消除了复杂的编辑过程，大大缩短了制作时间。

HeyGen在个性化员工入职方面提供了哪些功能？

HeyGen利用强大的AI虚拟形象创建个性化的员工入职体验。这些虚拟形象可以在各种培训模块中传递一致的品牌信息，使学习过程对新员工更具互动性和有效性。

HeyGen能否在没有丰富视频制作技能的情况下生成培训视频？

当然可以。HeyGen设计简单易用，使任何人都能创建专业的AI视频用于培训、产品说明等，而无需事先具备视频编辑技能。其直观的平台提供可定制的模板、文本到视频功能和语音生成，简化整个过程。

使用HeyGen的AI视频生成器可以创建哪些类型的内容？

HeyGen多功能的AI视频生成器支持创建多种内容，包括吸引人的入职视频、全面的员工培训和动态的产品说明视频。用户可以利用AI虚拟形象、各种模板和文本到视频功能高效地制作高质量、定制化的内容。