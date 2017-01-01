您的虚拟形象入职视频生成器，吸引新员工
使用逼真的AI虚拟形象轻松创建吸引人且个性化的入职视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个30秒的简洁产品说明视频，面向现有软件用户，展示新功能更新。视觉风格应干净现代，配以清晰的动画和积极的信息语音。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速简化视频制作，确保所有技术细节以易于理解的格式准确传达。
制作一个45秒的宣传视频，针对人力资源专业人士和学习与发展经理，突出使用虚拟形象入职视频生成器的效率和成本节约。美学风格应简洁且企业化，以自信和权威的声音传达专业性。使用HeyGen的模板和场景展示如何快速开发出有影响力的入职视频，而无需大量的制作资源。
为国际新员工制作一个90秒的本地化入职视频，提供多语言的基本介绍信息。视觉方法应全球包容且清晰，具有支持和鼓励的语气。利用HeyGen的语音生成功能，确保在多语言环境中清晰准确地传达信息，帮助有效地本地化入职材料以适应多元化团队。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化吸引人入职视频的制作？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，简化了吸引人入职视频的制作。它允许您使用逼真的AI虚拟形象将文本转化为视频，消除了复杂的编辑过程，大大缩短了制作时间。
HeyGen在个性化员工入职方面提供了哪些功能？
HeyGen利用强大的AI虚拟形象创建个性化的员工入职体验。这些虚拟形象可以在各种培训模块中传递一致的品牌信息，使学习过程对新员工更具互动性和有效性。
HeyGen能否在没有丰富视频制作技能的情况下生成培训视频？
当然可以。HeyGen设计简单易用，使任何人都能创建专业的AI视频用于培训、产品说明等，而无需事先具备视频编辑技能。其直观的平台提供可定制的模板、文本到视频功能和语音生成，简化整个过程。
使用HeyGen的AI视频生成器可以创建哪些类型的内容？
HeyGen多功能的AI视频生成器支持创建多种内容，包括吸引人的入职视频、全面的员工培训和动态的产品说明视频。用户可以利用AI虚拟形象、各种模板和文本到视频功能高效地制作高质量、定制化的内容。