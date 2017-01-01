化身入职指南制作器：简化员工培训
通过引人入胜的AI化身自动化和个性化您的新员工入职，确保一致且专业的培训体验。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
了解如何通过一个60秒的动态且信息丰富的AI视频为小企业主自动化入职培训，使用引人入胜的动画图形、友好的语气，以及HeyGen的从脚本到视频功能，快速生成全面的新员工指南。
想象一个30秒的精致且个性化的视频，为企业培训师量身定制，旨在个性化员工整合内容，展示多样化的AI化身、自然的语音，并利用HeyGen的灵活化身定制功能，让新团队成员感受到真正的欢迎。
通过一个90秒的包容性和专业性视频提升全球员工的引人入胜的视频体验，展示多语言能力、一致的品牌形象，并利用HeyGen的配音生成功能，实现无缝翻译和跨地区的清晰沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升新员工的入职体验？
HeyGen允许人力资源团队使用AI化身为新员工创建引人入胜的视频体验，改变传统的入职视频。这一AI视频创作平台帮助个性化内容，使整合过程更具影响力和难忘。
是什么让HeyGen成为人力资源团队有效的AI视频创作平台？
HeyGen通过逼真的AI化身和从文本到视频的功能，帮助人力资源团队自动化入职培训，确保品牌一致性。其直观的平台使从脚本到视频的创作高效，节省大量时间和资源。
HeyGen能否定制AI化身并个性化内容以满足多样化的入职需求？
是的，HeyGen提供灵活的化身定制功能，使您能够根据不同角色或全球员工的特定入职需求定制AI化身和个性化内容。这确保了整个组织的一致但量身定制的体验。
HeyGen是否支持为全球员工提供多语言的AI入职视频？
当然。HeyGen支持视频翻译并生成多语言的自然语音，非常适合为全球员工创建包容性的AI入职视频。它还提供自动字幕以增强可访问性。