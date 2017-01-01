Avatar Onboarding Guide Generator：简化培训
轻松创建引人入胜的AI化身入职视频，提高员工保留率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的教程视频，面向学习与发展经理，展示AI化身如何改变新员工培训的交付方式。视觉风格应现代且互动，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成动态场景，突出关键的入职信息，配以专业且友好的旁白。这使得经理们能够快速创建有效的员工培训。
突出创建引人入胜的入职视频的简单性，一个30秒的宣传片应针对小企业主。视觉风格必须明亮且用户友好，利用HeyGen的可定制模板和场景展示快速内容创建，配以欢快、鼓舞人心的旁白。此视频旨在展示如何通过专业级内容轻松提高员工保留率。
为人力资源专业人士和学习与发展部门制作一个简洁的60秒演示视频，展示HeyGen的AI视频生成器在可扩展员工培训项目中的效率。视觉和音频风格应高度精致且信息丰富，展示多样化的AI化身以完美的旁白生成内容，有效传达复杂信息。这展示了先进的从文本到视频技术如何简化内容制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的员工入职流程？
HeyGen利用先进的AI化身和从文本到视频技术来转变您的员工入职流程。高效创建引人入胜的入职视频，确保新员工从第一天起就能接受全面且一致的培训。
HeyGen的Avatar Onboarding Videos有哪些定制选项？
HeyGen为您的Avatar Onboarding Video Generator需求提供广泛的定制选项。利用我们的可定制模板，结合您的品牌控制如标志和颜色，并整合您自己的媒体，以个性化员工培训内容的每个方面。
人力资源专业人士如何从HeyGen的视频创建中受益？
HeyGen通过其直观的AI视频生成器简化了人力资源专业人士和学习与发展经理的视频创建。轻松将文本转换为视频，生成自然的旁白，大大减少了传统上制作高质量员工培训材料所需的时间和精力。
是什么让HeyGen成为组织内一致员工培训的理想AI视频生成器？
HeyGen通过利用强大的AI化身和从文本到视频技术确保员工培训的一致性。这使得人力资源专业人士能够快速生成统一的入职视频和指南，为所有新员工提供标准化的体验。