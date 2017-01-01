AI入职清单生成器：轻松设置员工
通过定制AI化身提升新员工的参与度并简化视觉入职流程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个友好且指导性的60秒视频，面向小企业主和人力资源经理，展示由HeyGen驱动的“入职视频”如何革新“新员工”的体验。视觉风格应温暖且吸引人，可能结合动画元素和真实镜头，配以舒适且清晰的“旁白生成”。强调“模板和场景”如何简化创建过程，使用户能够轻松制作出专业质量的内容，让新员工从第一天起就感到受欢迎和知情。
为企业人力资源和学习与发展专业人士设计一个时尚的30秒视频，突出HeyGen中“AI化身”的高级定制功能，实现任何入职清单的“角色特定定制”。在视觉上，目标是具有高度专业感的外观，配以干净的图形和流畅的动画，辅以精致的背景音乐和自信、权威的声音。视频应展示“纵横比调整和导出”如何确保这些定制视频在所有内部平台上保持完美的保真度。
制作一个动态的45秒视频，面向寻求效率的人力资源专业人士，展示HeyGen如何促进“视觉入职”以实现“全面任务清单”。视觉风格应清晰、充满活力且视觉丰富，结合各种B-roll镜头和生动的屏幕文字，配以引人入胜的信息性背景音乐。展示“媒体库/素材支持”如何丰富内容，以及“字幕/说明”如何确保每位新员工的可访问性和清晰度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的视觉入职体验？
HeyGen使人力资源团队能够使用可定制的AI化身和从脚本到视频的功能，为新员工创建视觉上引人入胜的入职视频。这将员工入职过程转变为动态且令人难忘的视觉入职体验。
AI驱动的视频在AI入职清单生成器中扮演什么角色？
HeyGen将AI驱动的视频直接集成到您的入职清单中，将静态列表转变为互动且信息丰富的视觉指南。这简化了新员工在全面任务清单中获取必要信息和任务的过程。
我可以用我品牌的标识定制入职视频和AI化身吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您使用公司标志和颜色定制AI化身、模板和场景。这确保了在员工入职过程中始终如一且专业的品牌体验。
HeyGen如何简化全面入职清单的创建？
HeyGen的直观视频创建平台帮助您轻松构建引人入胜的入职清单，将任务列表转变为动态视频。它简化了流程，使创建清晰的分步指导变得简单易行。