化身入职清单生成器：简化新员工入职
为新员工制定引人入胜的个性化入职计划。我们的AI化身自动化培训，使员工入职无缝衔接。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源专业人士和团队经理制作一段45秒的教学视频，详细介绍如何利用入职清单生成器创建个性化的入职计划。视频应采用现代、简洁的视觉风格，配以友好、信息丰富的旁白，引导观众完成生成定制清单的步骤。突出使用HeyGen的从脚本到视频功能及其强大的旁白生成功能，快速制作这些重要指南的简便性。
开发一段30秒的动态宣传视频，面向学习与发展专家和人力资源通才，展示如何将过时的文档转化为引人入胜的视频体验。视觉美学应充满活力和积极性，快速切换动画图形和相关素材镜头，配以欢快的背景音乐。强调HeyGen广泛的媒体库/素材支持和自动字幕/说明，以确保更新的入职材料的可访问性和影响力。
为小企业主和人力资源管理员设计一段90秒的教程视频，说明如何使用AI驱动的模板轻松创建全面的员工入职清单表单。视频需要用户友好的分步视觉风格，配以平静、令人安心的声音，引导用户定制他们的清单。展示HeyGen灵活的模板与场景及其纵横比调整与导出功能，确保最终视频在任何平台上都能呈现出色。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的AI入职视频？
HeyGen使您能够通过简单的脚本制作高度引人入胜的AI入职视频，展示逼真的AI化身，将标准内容转化为吸引新员工的体验。这确保了难忘且个性化的入职旅程，提升员工入职体验。
HeyGen是否支持员工入职视频的定制品牌？
是的，HeyGen提供全面的定制品牌控制，允许您将公司标志、颜色和特定视觉元素集成到AI驱动的模板中，以实现一致且专业的员工入职体验。这确保每个视频都完美契合您的品牌形象。
HeyGen在自动化入职培训方面提供了哪些好处？
HeyGen通过快速创建和更新带有AI化身的视频内容，显著简化了入职培训的交付过程，从而实现更高效和可扩展的个性化入职计划。您可以自动化入职培训内容的交付，节省宝贵的人力资源时间。
HeyGen能否协助生成或更新入职清单材料？
虽然HeyGen主要专注于AI视频创建，但其多功能的视频模板和易于更新的内容可以通过添加动态视觉组件来补充您现有的入职清单材料。这使得更新入职材料和为每个步骤提供引人入胜的视频说明变得更加简单。