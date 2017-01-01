化身入职助手制造器：简化员工欢迎
通过类人AI化身简化您的入职流程，制作引人入胜、个性化的培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个30秒的解释视频，专为产品经理和客户成功团队设计，展示虚拟助手如何提升初始客户互动。美学风格应友好且有帮助，视觉干净现代，配以亲切的旁白。强调HeyGen的旁白生成功能，创造温暖、个性化的对话，确保您的视频代言人轻松引导用户了解产品功能或常见问题。
为小企业主和营销专家开发一个引人入胜的60秒营销视频，展示AI化身生成器在内容创作中的强大功能。视频需要动态、吸引人的视觉风格，配以欢快、说服力强的音频。展示HeyGen的丰富模板和场景，以及媒体库/素材支持，帮助快速制作专业的营销视频，吸引注意力并推动参与。
制作一个50秒的培训视频，面向全球公司和电子学习创作者，展示多语言支持的虚拟助手无缝集成。视频应采用全球化、包容性的视觉风格，并保持专业、易于理解的音频语调。突出HeyGen的AI化身和从脚本到视频功能，轻松制作多语言培训视频，使复杂的入职流程在全球范围内易于理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI化身增强我们的入职流程？
HeyGen允许您创建引人入胜的AI化身，作为虚拟助手，通过提供一致且个性化的信息来简化您的入职流程。这确保了新员工或客户更高效且有影响力的介绍。
是什么让HeyGen成为多样化内容创作的有效AI化身生成器？
HeyGen是一个强大的AI化身生成器，用户可以快速制作专业的类人化身以满足各种需求。从文本到视频的功能到广泛的自定义选项，它简化了营销视频、培训视频等内容的创作。
HeyGen是否支持全球客户支持的多语言视频创作？
是的，HeyGen提供强大的多语言支持，允许您创建会说多种语言的AI化身。这一功能对于提供包容且有效的客户支持或扩大全球影响力至关重要。
HeyGen的AI化身可以在传统视频代言人角色之外如何使用？
HeyGen的AI化身用途广泛，不仅可以作为引人入胜的视频代言人，还可以用于互动演示、个性化对话和动态营销视频。它们使企业能够在多个平台上更有效地沟通，并与CRM集成以实现目标参与。