Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个吸引人的45秒教学视频，面向创意机构的新员工，向他们介绍“头像入职助手生成器”的概念。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能解释复杂的工作流程，并通过“媒体库/素材支持”提供相关视觉效果。视频应采用专业但亲切的视觉风格，配以清晰、信息丰富的语音，引导观众完成初始步骤，确保顺利高效地融入新角色。
为小企业主开发一个简洁的60秒营销视频，展示“数字人”如何革新他们的在线形象。该视频需要利用HeyGen的“AI头像”以精致、优雅的视觉风格展示产品特性，并通过“字幕/说明”提高跨平台的可访问性。音频应自信且具有说服力，重点介绍头像吸引观众并高效传递“营销材料”的能力。
为人力资源团队和企业培训师制作一个简洁的30秒解释视频，说明如何使用“AI视频代理”创建“个性化学习路径”。视频应使用HeyGen的“模板和场景”快速设置交互式培训模块，利用“语音生成”提供引人入胜的指导。视觉美学应简洁易懂，使复杂信息易于消化，并通过鼓励和支持的音频语调激励员工。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为我的内容创建独特的AI头像？
HeyGen使用户能够设计和定制逼真的AI头像，作为数字人或个人头像用于各种创意项目。您可以使用各种功能个性化您的头像，甚至上传自己的照片以生成自定义外观。
我可以使用HeyGen的平台生成哪些创意视频内容？
通过HeyGen，您可以将文本转化为视频，从脚本生成引人入胜的内容，如营销材料、培训视频或互动演示。利用预构建的模板、场景和媒体库支持，高效制作出工作室质量的视频。
HeyGen是否支持面向全球观众的视频多语言本地化？
当然，HeyGen提供多语言掌握功能，允许您使用AI头像和语音在70多种语言中本地化和配音您的内容。这一功能确保您的个性化信息能够有效地与多元化的全球观众产生共鸣，提高观众参与度。
HeyGen能否简化创意项目的整个视频生成过程？
是的，HeyGen提供端到端的视频生成解决方案，简化高质量视觉内容的创建。从选择可定制的头像模板到添加自动字幕/说明和管理纵横比调整，HeyGen使设计专业视频变得更加容易。