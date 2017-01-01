制作一个90秒的教学视频，演示HeyGen的头像非营利组织解说视频制作工具如何在技术上简化制作引人入胜的解说视频的过程，目标受众为寻求高效内容解决方案的技术总监和IT经理。视觉风格应简洁专业，使用屏幕文字覆盖关键步骤，音频则由平台生成清晰权威的旁白，突出将AI头像融入复杂叙事的简便性。该视频将清晰展示HeyGen的从脚本到视频功能的强大之处。

生成视频