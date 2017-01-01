想象一个为小企业主设计的45秒生动解说视频，其中一个友好且专业的AI化身以明亮而充满活力的视觉风格介绍他们的最新产品，伴随着欢快的背景音乐。这个引人入胜的对话视频利用HeyGen的“AI化身”和“从脚本到视频”功能，高效传达关键优势，使复杂的想法变得简单且吸引观众。

