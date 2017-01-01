化身生成器：即时创建惊艳的AI化身
通过我们先进的从脚本到视频的文本转换功能，立即使用您的自定义AI化身创建引人入胜的个性化营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个30秒的个性化营销视频，目标是寻求提升社交媒体影响力的小企业主，展示一个友好而充满活力的AI化身解释限时优惠。音频风格轻松愉快且富有对话性，视频巧妙地使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以适应各种社交平台，展示创意化身定制选项。
开发一个60秒的教育解释视频，专为在线学习者和企业内部培训设计，特色是一个知识渊博的说话头视频化身剖析复杂的行业趋势。视觉风格清晰权威，过渡节奏良好，借助HeyGen的字幕/说明文字确保可访问性和理解力，突出文本到视频生成的效率。
制作一个20秒的客户服务公告视频，专为需要快速更新的现有客户量身定制，其中一个令人安心且高效的AI化身提供简短的常见问题解答或服务提醒。音频风格简洁友好，利用HeyGen的AI化身在所有客户接触点上保持一致的品牌表现，使更新感觉像互动内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化个性化营销视频的创建？
HeyGen通过利用AI化身技术，将脚本转化为引人入胜的视觉内容，从而简化个性化营销视频的创建。这使得各种活动的视频展示变得多样且具有影响力。
HeyGen能否制作高质量的说话头视频，具有逼真的AI化身？
是的，HeyGen专注于制作具有逼真AI化身的高质量说话头视频，具备自然的语音和精确的唇同步。我们的先进技术确保了任何用途的专业且引人入胜的视频展示。
HeyGen提供哪些品牌控制选项来定制AI化身和视频？
HeyGen提供强大的品牌控制选项，允许您定制AI化身和视频模板以保持品牌一致性。您可以集成标志、特定的配色方案，并从多样化的化身中选择，以符合您的品牌形象。
使用HeyGen进行文本到视频生成有哪些好处？
HeyGen加速了文本到视频的生成，使企业能够快速且经济高效地创建专业的视频内容用于演示和社交媒体。这种能力允许在不影响质量的情况下扩展视频制作。