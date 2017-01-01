化身微学习生成器：快速创建引人入胜的课程

通过我们先进的AI化身轻松创建引人入胜的小型课程，提高知识保留率。

为L&D专业人士制作一个1分钟的教育视频，详细介绍一个化身微学习生成器在快速内容创建中的技术效率。该视频应展示一个专业的AI化身在干净、企业风格的视觉背景下传递简洁的信息，演示HeyGen的AI化身和语音生成如何简化模块开发并准备好与LMS集成。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
为教学设计师设计一个45秒的教程，演示HeyGen如何促进从脚本到视频的快速转换，强调其字幕/字幕功能的无缝集成。采用动态的教学视觉风格，提供清晰的屏幕示例，突出这种技术能力如何支持快速创建SCORM包，并通过自动字幕确保可访问性。
示例提示词2
为全球培训经理制作一个1分30秒的演示，说明HeyGen的多语言支持功能在跨不同团队扩展培训视频方面的技术优势。视觉风格应专业且具有全球主题，展示不同的AI化身通过无缝语音生成以多种语言传递内容，强调平台的高效性。
示例提示词3
为电子学习内容创作者开发一个1分钟的展示，演示HeyGen的媒体库/素材支持结合模板和场景如何将小型课程提升为高影响力的4K质量视频。视觉风格应清晰且引人入胜，展示动态素材和专业模板，强调制作精美微学习内容的技术简便性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身微学习生成器的工作原理

使用先进的AI化身和直观工具快速制作引人入胜的小型学习内容，提高知识保留率。

1
Step 1
选择您的AI化身
从多样化的AI化身中选择，以代表您的讲师或角色。这个强大的功能使您无需真人主持即可创建引人入胜的微学习内容。
2
Step 2
输入您的脚本
输入或粘贴您的培训内容。我们的从脚本到视频的功能将自动为您选择的化身动画化，传递您的信息，将文本转化为引人入胜的视觉课程。
3
Step 3
通过品牌化增强
通过使用品牌控制保持一致的品牌形象。轻松添加公司标志、首选颜色和其他视觉元素，使您的微学习视频与企业风格保持一致。
4
Step 4
生成并发布您的视频
轻松制作您的最终微学习视频。自动包含字幕以提高可访问性和知识保留率，使您的小型课程准备好在任何平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速创建引人入胜的微学习视频片段

快速制作引人入胜的短形式微学习视频，适合快速技能刷新或入门概念。

常见问题

HeyGen如何简化从脚本生成AI视频的过程？

HeyGen允许用户使用先进的AI视频生成技术轻松将文本脚本转换为视频。您可以通过AI化身、精准的语音生成和自动字幕创建引人入胜的内容，简化您的制作流程。

我可以在HeyGen中自定义AI化身和视觉元素吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您个性化AI化身和视频元素以保持品牌一致性。您还可以利用我们强大的媒体库来增强您的AI生成视频。

HeyGen为全球内容提供了哪些多语言支持？

HeyGen支持多语言内容创建，帮助您有效地接触全球观众。我们的平台具有先进的多语言支持，包括自动字幕和多样的AI语音选项，确保您的AI微学习视频具有广泛的可访问性。

HeyGen支持高质量视频导出和LMS集成吗？

是的，HeyGen通过支持4K质量视频确保专业输出，提供清晰的视觉体验。您还可以通过调整视频比例优化视频，并通过LMS集成实现无缝分发，使HeyGen成为学习与发展领域的全面AI视频工具。