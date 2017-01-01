化身微学习生成器：快速创建引人入胜的课程
通过我们先进的AI化身轻松创建引人入胜的小型课程，提高知识保留率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为教学设计师设计一个45秒的教程，演示HeyGen如何促进从脚本到视频的快速转换，强调其字幕/字幕功能的无缝集成。采用动态的教学视觉风格，提供清晰的屏幕示例，突出这种技术能力如何支持快速创建SCORM包，并通过自动字幕确保可访问性。
为全球培训经理制作一个1分30秒的演示，说明HeyGen的多语言支持功能在跨不同团队扩展培训视频方面的技术优势。视觉风格应专业且具有全球主题，展示不同的AI化身通过无缝语音生成以多种语言传递内容，强调平台的高效性。
为电子学习内容创作者开发一个1分钟的展示，演示HeyGen的媒体库/素材支持结合模板和场景如何将小型课程提升为高影响力的4K质量视频。视觉风格应清晰且引人入胜，展示动态素材和专业模板，强调制作精美微学习内容的技术简便性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从脚本生成AI视频的过程？
HeyGen允许用户使用先进的AI视频生成技术轻松将文本脚本转换为视频。您可以通过AI化身、精准的语音生成和自动字幕创建引人入胜的内容，简化您的制作流程。
我可以在HeyGen中自定义AI化身和视觉元素吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您个性化AI化身和视频元素以保持品牌一致性。您还可以利用我们强大的媒体库来增强您的AI生成视频。
HeyGen为全球内容提供了哪些多语言支持？
HeyGen支持多语言内容创建，帮助您有效地接触全球观众。我们的平台具有先进的多语言支持，包括自动字幕和多样的AI语音选项，确保您的AI微学习视频具有广泛的可访问性。
HeyGen支持高质量视频导出和LMS集成吗？
是的，HeyGen通过支持4K质量视频确保专业输出，提供清晰的视觉体验。您还可以通过调整视频比例优化视频，并通过LMS集成实现无缝分发，使HeyGen成为学习与发展领域的全面AI视频工具。