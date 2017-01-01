创建一个45秒的视频，利用HeyGen的AI化身来提高对心理健康的认识，并打破常见的心理健康污名，特别针对社交媒体上的年轻人。视觉风格应充满同情心和温暖，展示多样化的AI化身在日常生活场景中，使用柔和的灯光，并通过HeyGen的配音生成功能生成一个平静而鼓舞人心的旁白，确保传递一个舒适且易于接受的信息。

生成视频