利用我们的化身营销视频生成器提升营销效果
使用我们的从脚本到视频功能快速制作高质量的营销视频，打造动态内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个动态的30秒社交媒体内容，目标是希望提高参与度的社交媒体营销人员。视频应具有视觉吸引力，快速剪辑，欢快的背景音乐和醒目的屏幕文字，展示创建引人入胜的活动有多么简单。利用HeyGen丰富的模板和场景以及纵横比调整和导出功能，快速将这个充满活力的“视频模板”展示适应各种平台。
为科技初创公司制作一个信息丰富且友好的60秒解释视频，介绍一项新的SaaS功能。视觉风格应简洁专业，旁白语气亲切，并同步字幕以确保清晰。通过使用HeyGen的语音生成和字幕功能，强调创建“自定义化身”视频的简便性，以易于理解的方式解释复杂概念，展示“AI视频生成器”的强大功能。
为在线课程创作者制作一个鼓舞人心的20秒宣传视频，旨在吸引更多学生。视频需要生动的视觉效果，由一个充满活力的AI化身传递鼓励的信息，并配有轻柔的背景音乐以营造乐观的氛围。利用HeyGen的媒体库/素材支持及其直观的AI化身创建工具，生成这段引人入胜的作品，证明“文本到视频AI生成器”技术使视频制作变得轻松。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意营销视频生成？
HeyGen的尖端AI视频生成器让您能够制作引人注目的化身营销视频，配有逼真的AI化身。轻松将您的创意概念转化为有影响力的内容，旨在吸引观众注意力并推动成功的活动。
我可以使用HeyGen为我的品牌开发自定义AI化身吗？
可以，HeyGen支持高级AI化身创建，允许您设计和定制独特的AI演员，完美体现您品牌的身份或特定信息。此功能提供无与伦比的灵活性，生成符合您创意愿景的面孔。
HeyGen的AI视频生成器可以帮助我创建哪些多样化的内容？
HeyGen强大的AI视频生成器功能多样，能够创建各种创意内容，包括动态社交媒体内容、引人入胜的产品视频和吸引人的解释动画。利用我们丰富的视频模板库，并添加专业旁白，打造精美高质量的成果。
HeyGen是否提供文本到视频AI生成器以提高内容生产效率？
当然，HeyGen提供直观的文本到视频AI生成器，能够无缝地将您的书面脚本转化为引人入胜的视频内容。我们先进的AI视频编辑器简化了整个制作过程，使高质量视频创作变得易于实现且高效。