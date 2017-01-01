生成一个1分钟的安全培训视频，专为新入职的制造业员工设计，展示基本的机器操作规程，场景设定在真实的制造环境中。视频应由一个友好的AI化身引导观众完成关键步骤，利用从脚本到视频的清晰指令和专业的语音生成以确保理解。视觉风格应明亮且吸引人，音频语调应令人安心，旨在使安全培训视频对人力资源经理更具可访问性和有效性。

生成视频