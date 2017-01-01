虚拟形象K-12教育创作者：激发学生创造力
赋能K-12教师设计互动课程和引人入胜的项目，使用先进的AI虚拟形象。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个60秒的视频，面向K-12学生，展示他们如何使用学生虚拟形象创建和展示历史项目。视频应具有动态、富有想象力的视觉风格，结合历史图像和欢快的背景音乐，音频则应有自信、年轻的声音。强调使用HeyGen的文本转视频功能的简便性，将他们的研究转化为引人入胜的叙述，激发他们作为虚拟形象创作者的创造力。
制作一个30秒的简短说明视频，面向学校管理者和家长，概述将虚拟形象K-12教育创作者整合到学校活动中的好处。视觉美学应现代且专业，使用明亮的色彩和简单的动画，配以权威但亲切的旁白。展示HeyGen的字幕功能如何增强可访问性，使内容对所有观众互动且包容，并定制虚拟教师的外观。
想象一个温暖、欢迎的50秒视频，面向新K-12教师，展示他们如何使用AI虚拟形象生成器进行课堂介绍。视觉风格应友好且吸引人，展示多样化的虚拟形象和柔和的色彩搭配，伴随令人安心和鼓舞的音频语调。展示HeyGen的模板和场景，提供现成的选项，让教师轻松添加自己的声音，确保他们的介绍信息对学生清晰且引人入胜。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升K-12教育项目和演示？
HeyGen通过其AI虚拟形象生成器赋能教师和学生创建引人入胜的视频内容。它是学校项目的直观演示工具，使学习在K-12课堂环境中变得互动且充满活力。
HeyGen提供哪些功能来创建自定义AI虚拟形象？
HeyGen是一个强大的AI虚拟形象生成和创作工具，允许用户完全自定义会说话的虚拟形象的外观。您还可以添加自己的声音，并利用模板为各种教育项目个性化学生虚拟形象。
HeyGen是一个易于K-12学生和教师使用的平台吗？
是的，HeyGen具有直观的拖放编辑器和广泛的可自定义模板，使其成为一个易于访问的在线角色创建工具。这个创作工具简化了K-12学生和教师生成专业外观视频的过程，使用会说话的虚拟形象。
HeyGen的AI虚拟形象能有效地说话和传达信息吗？
当然，HeyGen的AI虚拟形象被设计为会说话的虚拟形象，通过逼真的语音生成将脚本生动化。这一功能使其成为在K-12教育环境中创建互动教育内容、解释和演示的理想选择。