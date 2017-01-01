化身工作培训生成器：快速创建引人入胜的课程

将您的在线课程转变为引人入胜的互动培训视频。利用强大的AI化身吸引您的观众并提升学习效果。

开发一个45秒的欢迎和信息培训视频，专为新员工设计，介绍公司文化和基本的第一步。视频应以专业的AI化身为主持人，使用清晰、友好的音频和简洁的视觉风格，使人力资源部门能够高效地简化初始培训视频。

示例提示词1
制作一个简洁的60秒教学视频，面向现有员工和客户，展示新产品功能或软件更新，作为在线课程的一部分。该视频需要具有吸引力和动态的视觉风格，配以清晰的屏幕文字，直接从详细脚本中生成，使用HeyGen的脚本转视频功能，确保所有关键点都由AI视频生成器有效传达。
示例提示词2
为L&D团队或部门经理制作一个个性化的30秒内部沟通视频，宣布在eLearning框架内的特定团队更新或成功故事。视频应采用定制的AI化身，以温暖、鼓舞人心的语音生成，采用友好、专业的视觉和音频风格，以促进团队精神和参与度。
示例提示词3
生成一个快速的45秒教程视频，适合所有员工作为公司政策或快速安全提示的复习，能够无缝集成到现有的互动课程中。利用HeyGen的多样化模板和场景快速组装一个视觉清晰直接的视频，配以简洁的音频，确保信息具有影响力且易于消化，以便AI课程生成器快速传递知识。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身工作培训生成器的工作原理

通过AI化身简化您的工作培训开发，创建引人入胜且可扩展的视频，有效地教育您的团队。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先将您的工作培训内容写入或粘贴到文本编辑器中。我们的文本转视频功能将您的脚本转化为口语对话。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的逼真AI化身库中选择，或上传您的自定义化身，以代表您的品牌并传递培训内容。
3
Step 3
添加视觉效果和语音
通过我们丰富的媒体库中的相关图片、视频和背景音乐丰富您的培训。利用AI语音生成自然的多语言旁白。
4
Step 4
导出并分享您的培训
通过设置所需的纵横比来完成您的视频，然后以高清格式导出，准备在您的学习管理系统或其他平台上分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和剪辑

快速制作引人入胜的AI化身视频，用于社交媒体推广培训项目、推动报名并有效分享教育片段。

background image

常见问题

HeyGen如何简化培训视频的制作？

HeyGen的AI视频生成器通过使用AI化身和简化、易用的平台，使用户能够轻松创建引人入胜的培训视频。这大大减少了制作时间和复杂性。

我可以使用HeyGen为我的品牌定制AI化身吗？

可以，HeyGen允许您创建定制的AI化身，甚至是您自己的数字双胞胎，从而实现个性化和品牌化的内容。我们的AI化身生成器确保您的独特品牌形象得以展现。

HeyGen有哪些功能使其适合在线课程和eLearning内容？

HeyGen作为一个有效的AI课程生成器，提供如逼真的AI语音和多语言支持等功能，能够快速创建引人入胜的在线课程和eLearning材料。它帮助高效地提供高质量的内容。

为什么要使用HeyGen进行化身工作培训？

HeyGen作为一个有效的化身工作培训生成器，允许您制作动态培训视频，展示栩栩如生的AI化身。这项技术有助于通过专业、一致的内容提升入职培训和员工参与度。