化身内部沟通制作器：吸引您的团队
通过文本转视频功能更快地创建专业、吸引人的内部沟通视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为销售支持团队开发一个30秒的动态视频，展示新产品功能。视觉和音频风格应充满活力和现代感，旨在更快地制作视频。利用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装一个有影响力的演示，展示一个有效突出关键卖点的AI化身。
为市场部门制作一个60秒的精美品牌公告，强调公司的最新举措。视觉呈现应高质量且符合品牌形象，配以自信、清晰的声音。使用HeyGen的AI化身功能，确保独特且一致的品牌形象，轻松应用可定制的AI化身元素，同时在整个视频中保持强大的品牌控制。
制作一个简洁的15秒微学习视频，面向学习与发展团队，解释一个快速的职场小贴士。风格应信息丰富且友好，配以清晰简洁的AI生成对话。利用HeyGen的语音生成功能，高效创建引人入胜的内容，使用会说话的AI化身提供个性化培训。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI化身增强我们的内部沟通？
HeyGen的AI化身制作器让您能够快速将文本转化为视频脚本，创建吸引人且一致的视频内容用于内部沟通。这使得在整个组织中轻松传递重要信息，制作出专业、具有工作室质量的视频。
是什么让HeyGen成为高效的视频内容创作工具？
HeyGen通过让您从文本转视频脚本生成专业视频，简化了视频内容创作。我们预设的模板和用户友好的界面帮助您更快地创建培训、销售支持等视频，无需拍摄设备。
我可以在HeyGen中为我的企业定制AI化身和品牌吗？
可以，HeyGen提供广泛的定制选项，确保您的AI化身与品牌形象一致。您可以应用品牌控制，并从多种逼真的化身中选择，创建符合品牌的吸引人视频内容。
HeyGen如何支持人力资源团队进行员工培训和入职？
HeyGen通过AI生成的对话和可定制的AI化身，帮助人力资源团队创建有效的培训视频和入职材料。支持多种语言，您可以提供个性化的培训内容，与多元化的员工队伍产生共鸣，确保信息一致。