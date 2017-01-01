虚拟人教学视频制作器：创建引人入胜的培训视频

轻松制作专业培训视频。利用先进的AI虚拟人将您的脚本转化为动态、引人入胜的内容。

制作一个引人入胜的45秒产品说明视频，目标是对新软件功能感兴趣的潜在客户，采用现代、简洁的视觉风格，配以动画图形和友好、热情的音频呈现。利用HeyGen强大的AI虚拟人介绍核心优势，使复杂信息易于理解并吸引观众。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的欢迎视频，面向新员工或新平台用户，设计上采用温暖、亲切的视觉美学和专业、令人安心的音频语调。此培训视频可以利用HeyGen的多样化模板和场景，引导个人完成初步步骤，确保他们顺利且信息丰富地进入新环境。
示例提示词2
制作一个30秒的有影响力的营销视频，面向社交媒体关注者和潜在客户，采用动态、快速的视觉风格，配以振奋人心的音乐和自信的声音。通过整合HeyGen的高级语音生成功能，展示AI视频生成器的高效性，演示如何快速创建专业内容以吸引观众注意。
示例提示词3
为现有用户制作一个50秒的快速提示，展示在虚拟人教学视频制作器中的特定自定义功能。视觉和音频风格应信息丰富且简洁，提供逐步指导，并利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保演示的清晰和准确，帮助用户有效地个性化他们的内容。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

虚拟人教学视频制作器的工作原理

轻松将您的脚本转化为引人入胜的教学视频，利用AI驱动的虚拟人，简化培训、营销等内容的创作。

1
Step 1
用脚本创建您的项目
首先创建一个新视频并粘贴您的教学脚本。我们的平台利用“从脚本到视频”功能自动同步您的内容，为您的动态视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人
通过从多样化的“AI虚拟人”库中选择一个来使您的指令栩栩如生。您选择的虚拟人将为您的脚本配音，使您的内容更具吸引力和个性化。
3
Step 3
用模板自定义您的视频
通过专业的“模板和场景”自定义您的教学视频。轻松添加您的品牌、背景音乐和其他视觉元素，以符合您的信息。
4
Step 4
导出并分享您的杰作
一旦满意，轻松导出您的高质量教学视频。利用“纵横比调整和导出”功能，确保您的内容完美适合任何平台或观众，准备立即产生影响。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提高企业培训效果

.

利用AI虚拟人和动态视频内容显著提高企业培训项目中学员的参与度和信息保留率。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创意项目的视频制作？

HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，简化了多样化创意内容的制作。用户可以利用现成的模板和逼真的AI虚拟人，将文本脚本快速高效地转化为专业视频。

HeyGen可以用于制作高质量的营销和说明视频吗？

当然可以。HeyGen是一个理想的AI视频平台，用于创建引人入胜的营销视频活动、全面的产品说明视频和有效的入职培训视频内容。其先进的从文本到视频AI生成器和语音生成功能能够制作出精美、专业的视频，满足各种创意需求。

HeyGen为我的视频内容提供了哪些自定义功能？

HeyGen提供了广泛的自定义功能，以确保您的视频反映您的品牌形象。您可以个性化选择的AI虚拟人，应用品牌控制如标志和颜色，并利用各种场景完美匹配您的创意愿景。

如何使用HeyGen创建引人入胜的教学或培训视频？

使用HeyGen，您可以轻松成为虚拟人教学视频制作器，制作引人入胜的培训视频和合规培训模块。我们的平台允许您选择一个会说话的虚拟人，输入您的脚本，并生成专业质量的视频，非常适合教育您的观众。