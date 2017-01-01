使用化身HR视频制作工具创建引人入胜的人力资源视频
通过强大的AI化身提升员工参与度并简化人力资源培训。
设计一段60秒的信息视频，向所有员工清晰专业地解释新的合规培训政策。视觉风格应包含简洁的图形和相关的素材，以说明关键点，音频则使用HeyGen的文本转视频功能生成的中立、权威的声音，确保准确性。
制作一段30秒的宣传视频，旨在提高现有员工对新内部计划的参与度。视觉风格应充满活力和积极，使用HeyGen的高级语音生成技术传递充满活力和激励的信息。
开发一段40秒的简明指导视频，为人力资源团队成员提供快速导航新HR软件的技巧作为培训的一部分。视觉风格应简洁并包含屏幕录制，配有清晰简明的语音指导用户，并显著展示HeyGen的准确字幕/说明，以确保可访问性并强化关键步骤。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化HR培训视频的制作？
HeyGen利用先进的AI技术快速将文本转化为专业的“HR培训视频”。通过“AI化身”和“文本转视频”功能，它成为一个高效的“AI HR视频制作工具”，使“培训视频”对于任何人力资源部门来说都变得简单易行。
HeyGen可以用于创建有效的入职和招聘内容吗？
当然可以。HeyGen提供专为“入职视频”和“招聘”计划设计的“可定制模板”和“AI化身”。这使得人力资源团队能够快速制作引人入胜的内容，从第一天起就提高“员工参与度”。
是什么功能让HeyGen成为强大的人力资源沟通AI化身生成器？
HeyGen作为领先的“AI化身生成器”脱颖而出，提供逼真的“AI化身”、多样化的“语音生成”以及对“多语言化身”的支持。这使得组织能够创建具有全球影响力的“化身HR视频制作工具”内容。
HeyGen是否提供合规培训和其他重要人力资源学习的解决方案？
是的，HeyGen非常适合开发关键的“合规培训”和其他“HR培训”材料。它支持“字幕/说明”，并能生成易于适应各种学习平台的视频内容，包括可能的“LMS集成”以实现无缝部署。