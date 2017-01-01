化身HR视频生成器：创建引人入胜的HR视频

通过专业的HR视频简化员工培训。使用AI化身轻松生成令人惊叹的内容，节省大量时间。

创建一个45秒的欢迎入职视频，面向新员工，使用一个友好的AI化身来解释公司文化。视觉风格应温暖宜人，配以清晰专业的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能轻松生成这些重要的入职视频叙述。

示例提示词1
设计一个60秒的信息性HR视频，面向HR经理和L&D专家，展示员工培训模块的最佳实践。视频应具有现代、吸引人的视觉美感，配以欢快的背景音乐和自信的旁白。利用HeyGen的模板和场景，打造专业外观，提升这些关键培训视频的效果。
示例提示词2
为现有员工开发一个简洁的30秒更新视频，介绍新的公司政策，使用AI视频生成器。视觉风格应明亮简洁，音频语调应令人安心，并自动添加字幕以提高可访问性。一个AI化身将直接传达关键信息以确保清晰。
示例提示词3
制作一个45秒的企业沟通视频，面向公司领导，展示内部沟通的未来，使用自定义化身。视觉风格应精致高科技，配以复杂的旁白。利用HeyGen的媒体库/素材支持，增强AI视频平台上的视觉效果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

化身HR视频生成器如何工作

使用AI化身轻松创建专业的HR和培训视频。将文本转化为引人入胜的内容，以简化员工沟通和发展。

1
Step 1
选择您的AI化身和模板
从多样化的逼真“AI化身”和专业设计的模板中选择，开始您的HR或培训视频项目。
2
Step 2
撰写您的脚本并生成语音
将您的HR信息或培训内容直接输入“文本转视频编辑器”。HeyGen会立即将其转换为自然的语音旁白，适用于您选择的化身。
3
Step 3
通过品牌和媒体增强
通过添加公司的标志、品牌颜色和来自广泛库的相关媒体，个性化您的“HR视频”，以确保一致性和影响力。
4
Step 4
导出您的视频并分享
通过选择所需的纵横比和质量来完成您的“培训视频”。导出完整的视频，准备在您首选的平台或LMS上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化HR沟通

快速制作引人注目的HR公告、政策更新和内部激励信息，使用会说话的AI化身。

常见问题

HeyGen如何提升我们的HR和员工培训视频？

HeyGen通过其AI视频生成器，帮助组织轻松创建专业的HR和员工培训视频。您可以利用会说话的AI化身制作引人入胜的入职视频和重要的合规内容，从而简化员工培训流程。

是什么让HeyGen成为有效的商业沟通AI视频平台？

HeyGen轻松将文本转化为引人入胜的视频，作为直观的文本转视频编辑器。其可定制的视频模板和AI语音意味着您无需具备广泛的编辑技能即可节省大量时间，制作高质量的商业沟通内容。

HeyGen是否支持自定义品牌和独特的AI化身？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，可以将公司的标志和颜色无缝集成到视频中。您还可以创建自定义化身，以确保品牌的独特存在，同时还有大量现有的AI化身可供选择。

HeyGen能否帮助创建HR以外的各种企业视频？

当然可以。虽然在HR和培训视频方面表现出色，HeyGen的多功能AI视频生成器可以制作各种企业内容。通过利用AI化身，企业可以在所有视频沟通需求上实现显著的成本和时间节省。