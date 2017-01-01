AI化身入职视频制作工具：简化人力资源入职

革新新员工入职。创建引人入胜、个性化的视频，通过先进的AI化身简化培训。

为人力资源经理和IT管理员设计一个1分钟的技术演示，展示AI化身入职视频制作工具如何简化内容创作。视频应具有简洁、专业的视觉风格，并配有信息丰富的旁白，突出展示如何通过AI化身和先进的从脚本到视频功能，将脚本无缝转换为视频，从而在现有系统中自动化任务。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个90秒的吸引人且友好的视频，面向学习与发展团队，展示如何为新员工创建个性化的入职体验。视觉风格应欢迎且清晰，结合多样化的AI化身直接与观众对话，并辅以准确的字幕/说明。展示各种专业模板和场景如何为初次印象增添高质量，显著提升整体员工体验。
示例提示词2
为人力资源总监和运营经理开发一个2分钟的商业导向视频，强调人力资源入职的效率提升。视觉风格应现代且直接，使用专业的AI化身解释HeyGen如何帮助简化工作流程。展示通过智能使用AI化身和从脚本到视频的功能，快速创建全面的入职视频，强调团队如何快速部署新的培训材料。
示例提示词3
制作一个45秒的动态且包容性的视频，面向全球人力资源团队，重点介绍自定义化身和多语言交付的多功能性。视觉和音频风格应充满活力且具有文化敏感性，展示一系列自定义化身。强调语音生成如何促进跨多元化员工队伍的沟通，展示如何通过媒体库/素材支持定制内容，实现真正个性化和全球化的员工介绍。
创意引擎

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身人力资源入职制作工具的工作原理

轻松制作引人入胜、个性化的入职视频，利用AI化身提升员工体验并简化人力资源培训。

1
Step 1
创建您的入职脚本
撰写您的欢迎信息或利用我们的专业模板，概述员工入职视频的关键信息。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择一个AI化身来传达您的信息，为您的HR入职内容增添人性化的存在感。
3
Step 3
应用品牌定制
通过应用公司的品牌控制，包括标志和颜色，确保您的入职视频与企业形象一致。
4
Step 4
导出您的最终视频
生成高质量的入职视频，自动生成字幕，准备好高效地欢迎和告知您的新员工。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用AI化身激励新员工

利用AI化身制作激励性的欢迎信息和公司文化视频，从第一天起就营造积极的员工体验。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的AI化身入职视频的创建？

HeyGen通过利用先进的AI化身和强大的AI视频生成器简化了您的`入职视频`内容创建。您可以轻松将文本转换为自然的`文本到语音旁白`，以`简化人力资源入职`的工作流程。

HeyGen中有哪些AI化身和视频品牌定制选项？

HeyGen提供广泛的定制选项，允许您创建独特的`自定义化身`并应用`品牌控制`，如标志和颜色到您的`专业模板`。这确保了您的`员工入职`视频与公司的身份完美契合，并提升`员工体验`。

HeyGen是否支持多语言的全球员工培训视频？

是的，HeyGen提供强大的`多语言支持`，用于`文本到语音旁白`，使您能够为不同地区的`新员工`创建视频。这一功能确保了全球范围内的`简化员工培训`和清晰沟通。

使用HeyGen的AI功能，我可以多快生成一个`入职视频`？

借助HeyGen高效的`AI视频生成器`和`专业模板`，您可以快速从脚本中制作高质量的`入职视频`。这一功能显著减少了制作时间，使您能够快速为`新员工`提供一致的`员工体验`。