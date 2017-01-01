化身人力资源入职生成器：简化您的培训
自动化引人入胜的新员工入职培训。通过AI化身提供个性化体验，提高员工满意度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对新员工的60秒欢迎叙述视频，通过个性化的入职体验介绍公司文化。视觉和音频风格应温暖、友好且充满活力，展示一个多元化的AI化身向他们问好并提供关键信息，从第一天起就增强员工体验。
为人力资源经理和学习与发展专家制作一个30秒的动态宣传视频，突出使用化身人力资源入职生成器创建定制培训材料的多功能性。视觉风格应鲜明现代，展示快速场景切换和高效的视频创建，强调如何轻松调整HeyGen的模板和场景以适应各种学习模块。
生成一个为寻求自动化全球员工入职培训的人力资源专业人士设计的50秒信息视频，重点介绍创建一致信息的简便性。视觉方法应干净专业，带有全球包容性的触感，展示HeyGen通过复杂的旁白生成和自动生成的字幕/标题支持多语言内容的能力。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI入职视频增强人力资源入职？
HeyGen使人力资源团队能够使用逼真的AI化身和文本转语音创建引人入胜的AI入职视频，自动化新员工的培训材料。这确保了从第一天起就提供一致且专业的员工体验。
HeyGen为个性化入职体验提供了哪些定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括品牌控制、自定义AI化身和多语言旁白生成支持。这使人力资源经理能够为全球员工量身定制个性化的入职体验，并将新员工无缝融入公司文化。
HeyGen真的可以为人力资源团队自动化入职培训吗？
是的，HeyGen通过从脚本快速创建视频来简化人力资源流程，利用AI化身提供一致的培训材料。这帮助人力资源团队自动化入职培训，节省宝贵时间，同时确保每位新员工都能获得全面、引人入胜的视频体验。
HeyGen的AI化身如何改善员工入职体验？
HeyGen的AI化身充当一致的数字讲师，为所有入职内容提供专业且引人入胜的面貌。这种化身人力资源入职生成器功能创建了一个欢迎且个性化的沟通渠道，显著提升了新员工的整体员工体验。