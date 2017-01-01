虚拟形象安全培训制作器：提升酒店安全
通过动态AI虚拟形象提升学习者的参与度和保留率。
制作一个引人入胜的60秒视频，展示AI安全培训视频对新员工的有效性，目标受众为小企业主和人力资源经理。视频应以简洁、专业的图形为特色，并配有一个引人入胜的AI虚拟形象，讲解关键的工作场所安全培训协议，伴随清晰、令人安心的旁白生成。突出复杂安全信息的轻松传达。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个充满活力的45秒教学视频，专为酒店和餐厅经理的酒店员工培训设计。视频应采用友好和欢迎的视觉风格，利用可定制的模板展示客户服务和卫生的最佳实践。欢快的背景音乐应与清晰的屏幕文字和动作相辅相成，展示创建引人入胜内容的效率。
示例提示词2
想象一个动态的30秒宣传视频，目标是忙碌的培训师和安全官员，展示快速创建工作场所安全培训模块。视觉风格应现代且充满活力，采用快速剪辑和醒目的文字，而音频则简洁有力。展示从脚本到完整视频的无缝转换过程，强调生成AI视频生成器输出的速度和易用性。
示例提示词3
开发一个信息丰富的60秒案例研究视频，说明利用AI虚拟形象如何显著提高学习者的参与度和保留率，适用于专注于员工发展的公司。视频应具有智能和赋能的视觉风格，使用专业旁白和清晰的字幕/说明文字，以增强可访问性和理解力，展示现代培训对员工发展的影响。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先起草您的酒店安全内容。利用我们的文本转视频功能，将您的书面指令转化为动态的视频叙述。
2
Step 2
选择虚拟形象和模板
从多样化的AI虚拟形象和可定制模板库中选择，以有效地代表您的品牌并传达您的安全信息。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过在您的培训视频中加入互动元素和自定义品牌控制，增强学习者的参与度，使其更具影响力。
4
Step 4
导出和分享
完成您的专业安全视频，并以各种纵横比导出，以便在您的LMS或培训平台上无缝部署，确保合规和员工发展。
常见问题
HeyGen如何提升我们的工作场所安全培训？
HeyGen通过允许您创建引人入胜的AI安全培训视频，使用可定制的模板和逼真的AI虚拟形象，转变传统的安全培训。这增加了学习者的参与度和保留率，确保重要的合规教育。
HeyGen生成AI视频内容的流程是什么？
HeyGen通过其直观的平台简化了AI视频生成。您可以轻松地使用我们的文本转视频功能从脚本创建专业视频，配有AI虚拟形象和自动化旁白。
HeyGen可以用于酒店员工培训吗？
是的，HeyGen非常适合酒店员工培训，使企业能够制作高质量、一致的培训模块。利用AI虚拟形象提供引人入胜的内容，以实现有效的员工发展和入职培训。
HeyGen如何支持创建品牌培训材料？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色集成到所有培训视频的可定制模板中。这帮助小企业主在降低制作成本的同时保持品牌一致性。