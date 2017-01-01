制作一段45秒的欢迎解说视频，面向新到达的酒店客人，使用“虚拟形象酒店解说视频制作器”介绍主要设施和入住流程。目标观众是刚到达酒店的客人，他们需要快速获取必要的信息作为入驻体验的一部分。视觉风格应温暖而吸引人，展示一个友好的AI虚拟形象在现代酒店大堂中，配以柔和的背景音乐和清晰、令人安心的旁白。该视频利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，确保内容更新的轻松和一致性，便于在不同酒店间的本地化。

生成视频