化身招聘公告制作器：用AI视频更快招聘
利用AI化身创建引人入胜的公告视频，高效吸引顶尖人才。
创建一个引人注目的45秒招聘公告视频，旨在吸引科技和创意领域的顶尖人才。该视频应以专业的AI化身作为数字代言人，提供简洁而热情的职位描述，突出公司文化和福利。视觉风格应简洁现代，界面清晰，辅以细腻的动态图形，并使用HeyGen的文本转视频功能生成清晰自信的旁白，以确保精确的语气。目标是寻求创新方式展示机会的人力资源部门和招聘人员。
166/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个吸引人的30秒营销信息视频，展示定制AI化身在品牌沟通中的多功能性，目标是市场经理和内部沟通团队。视觉风格应充满活力，富有动感，结合多样的场景转换和欢快的背景音乐，展示这些化身如何传达不同的品牌个性。利用HeyGen的模板和场景快速组装动态背景，并使用语音生成功能确保各种宣传片段中一致的高质量音频传递，强调可扩展的视频创作。
示例提示词2
制作一个欢迎的60秒内部沟通视频，宣布新团队成员或部门计划，面向所有员工和利益相关者。视觉风格应温暖而专业，或许可以结合轻微的企业品牌色彩，语气庆祝且信息丰富。使用HeyGen的媒体库/素材支持添加相关背景视觉或B-roll镜头，并通过友好的AI化身提供自动字幕/说明，以使公告对组织内的每个人都变得个性化和易于访问。
示例提示词3
开发一个信息丰富的30秒教程视频，演示小企业主和人力资源专业人士如何快速创建有效的招聘公告，使用HeyGen的AI化身生成器。视觉风格应清晰简洁，屏幕上文字覆盖突出关键步骤，并配以直接鼓励的语音。专注于实用的逐步方法，确保视频易于理解。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，为不同社交媒体平台定制视频，使视频创作过程变得易于访问和高效。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的公告脚本
撰写您的招聘公告脚本。我们的平台利用文本转视频功能，将您的书面内容转化为引人入胜的视频， featuring an AI avatar.
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样的AI化身中选择您的数字代言人。根据您的品牌和信息自定义他们的外观和声音。
3
Step 3
添加视觉增强
使用专业模板、背景场景和品牌控制来增强您的视频。结合您的公司标志和颜色以获得一致的外观。
4
Step 4
生成并分享您的视频
完成您的视频，自动生成字幕以提高可访问性，并导出高质量的AI化身公告视频。通过您的招聘渠道分享。
常见问题
HeyGen如何提升我的创意视频制作过程？
HeyGen通过先进的AI化身帮助用户生成引人入胜的公告视频和营销信息，利用直观的模板简化视频创作，与您的创意愿景保持一致。
是什么让HeyGen成为领先的AI化身生成器？
HeyGen作为AI化身生成器的突出之处在于提供逼真的AI化身，能够无缝地将文本转化为视频，作为各种沟通需求的专业数字代言人。
HeyGen能否帮助内部沟通实现可扩展的视频创作？
当然可以。HeyGen使企业能够高效地制作高质量的AI化身视频，用于内部沟通，促进一致的信息传递和组织内的可扩展视频创作。
HeyGen是否支持定制AI化身和品牌化以满足独特需求？
是的，HeyGen允许开发定制的AI化身，并包括全面的品牌控制。这确保了您的AI化身视频和视频内容与您的品牌标识完美契合，从标志到颜色。