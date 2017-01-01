头像招聘公告生成器创建引人入胜的视频
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对市场团队和小企业主的90秒宣传视频，展示HeyGen如何实现多个职位空缺的可扩展视频创建。视觉风格应现代且充满活力，快速切换不同模板场景，并配有欢快的背景音乐。展示使用预设计的模板和场景的便捷性，以部署不同的AI头像传达不同的招聘信息，并通过自动字幕提高可访问性。
制作一个45秒的推荐风格视频，面向招聘机构或企业沟通，展示定制AI头像发布真诚招聘公告的影响。视觉和音频风格应精致高保真，强调逼真的AI头像在专业背景下的表现能力，背景来源于媒体库/库存支持。叙述应传达信任和真实性，使AI头像真正成为招聘团队的一部分。
制作一个2分钟的技术演示视频，面向视频制作人和内容创作者，详细介绍复杂招聘公告的高级文本到视频过程。视觉风格应清晰且具有演示性，专注于HeyGen界面的屏幕录制和冷静的教学语音生成。展示从输入脚本到生成视频的精确工作流程，突出显示如纵横比调整和导出等功能如何促进专业视频制作成果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI头像促进文本到视频的制作？
HeyGen使用户能够使用逼真的AI头像将文本脚本转化为专业视频。我们先进的文本到语音技术和复杂的唇同步功能确保了说话头像以自然的精确度传达您的信息，使可扩展的视频创建变得轻而易举。
HeyGen能否自动为我的视频生成语音和字幕？
是的，HeyGen直接从您的文本输入中提供强大的语音生成，消除了外部录音的需要。此外，我们的平台提供自动字幕，确保所有视频内容的可访问性并增强观众参与度。
是什么让HeyGen成为可扩展视频创建和制作的理想选择？
HeyGen简化了整个视频创建过程，使可扩展的视频制作无需大量资源。我们的AI脚本生成器和多样化的模板等功能加速了内容开发，使您能够高效且一致地制作高质量视频。
HeyGen是否支持定制AI头像开发和品牌化？
HeyGen允许高度定制，包括创建符合您品牌的定制AI头像。我们的平台还提供全面的品牌控制，如标志集成和自定义颜色，以确保每个视频完美契合您的企业形象。