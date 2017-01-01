创建一个引人入胜的45秒个性化健身视频，展示一个AI化身演示特定的锻炼动作，针对个人健身会员的目标量身定制。视频应采用专业且鼓舞人心的视觉风格，配以清晰、激励人心的旁白，引导用户完成他们的训练。利用HeyGen的AI化身和从脚本到视频的功能，确保精确的指导和定制化的体验，赋予会员独特的训练体验。

