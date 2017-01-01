想象一个为小型非营利组织和慈善机构设计的60秒视频，旨在简化复杂的筹款活动。该视频应展示温暖、鼓舞人心的视觉效果，并配以富有同情心和安慰感的旁白，展示HeyGen的AI虚拟人如何直接有效地传达您的信息，使您的事业成为一个易于理解的筹款视频，并在不需要大量制作资源的情况下鼓励捐款。

生成视频