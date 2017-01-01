想象一个45秒的教学视频，面向新入职的金融分析师。目标观众是刚进入银行业的应届毕业生。视频画面应展示一个穿着整洁西装的专业AI化身，站在一个干净、现代的虚拟办公室背景前，角落可能有一些细微的动画图表。音频应为一个平静而自信的旁白，以易于理解的方式解释复杂的金融法规，重点关注“企业培训视频”的核心概念。HeyGen的“从脚本到视频”功能可以轻松将合规文件转化为引人入胜的金融服务“入职培训视频”。

