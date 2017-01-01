您的终极头像功能发布制作器
使用逼真的AI头像生成引人入胜的工作室级视频。为任何目的转化您的内容，赋予其生动的面孔和声音。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的解释视频，专为内容创作者和在线教育者设计，详细介绍会说话的AI头像的多功能性。该视频应采用简洁、教程式的视觉风格，配有说明性的屏幕文字覆盖，展示头像定制和富有表现力的声音和手势。音频应配有平静、指导性的旁白，搭配细腻、鼓励性的背景音乐，解释用户如何利用强大的旁白生成功能优化信息，并通过自动字幕确保可访问性。
制作一个简洁的30秒公告视频，面向产品经理和技术爱好者，揭示使用全身AI头像的突破性新功能。采用快节奏、动态的视觉风格，快速切换不同背景下的多样化头像应用和语言。音频应由现代电子音乐和充满活力的简短语音片段组成，展示HeyGen的灵活模板和场景以及纵横比调整和导出功能如何适应任何平台的内容。
开发一个50秒的企业培训模块或内部沟通视频，面向人力资源专业人士和培训部门，展示数字孪生技术在专业环境中的潜力。视觉风格应专业、企业化但引人入胜，展示多样化且逼真的AI头像清晰简洁地呈现信息。专业、清晰的旁白配以柔和的背景音乐引导观众，展示HeyGen丰富的媒体库/素材支持如何提升这些AI头像的演示效果，打造出工作室级别的视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何实现自定义AI头像的创建？
HeyGen强大的AI头像生成器允许用户通过简单的照片或视频创建自定义头像。这一功能为个性化视频内容创作提供了灵活的选择，确保您的AI头像能够反映您的品牌或个性。
HeyGen的会说话的AI头像能否传达富有表现力的声音和手势？
是的，HeyGen专注于创建具备高级面部动画和语音同步功能的会说话的AI头像。这确保了您的数字孪生体能够通过富有表现力的声音和手势传达信息，使您的视频更具吸引力和动态性。
使用HeyGen的AI头像制作工作室级视频有多容易？
HeyGen提供了一个易于使用的平台，简化了视频内容创作。您可以通过逼真的AI头像将文本转化为视频，快速制作出用于营销、培训等的工作室级视频，而无需复杂的编辑。
HeyGen的AI头像支持哪些语言的视频内容？
HeyGen的AI头像支持多种语言，使用户能够为全球观众创建多样化的视频内容。这一功能对于在营销或培训视频中扩大影响力至关重要，能够有效地在全球范围内传递信息。