想象一个为小企业主设计的30秒生动解说视频，展示如何快速推出新产品。视觉风格应明亮且充满活力，配以由HeyGen生成的欢快、专业的旁白。该视频将有效利用HeyGen的AI虚拟人来呈现关键信息，使复杂的营销概念对目标观众易于理解且引人入胜。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个45秒的教程，展示AI视频生成器的无缝用户界面，面向科技爱好者和软件开发人员。视觉风格应简洁现代，包含清晰的屏幕录制，同时由清晰、清晰的解说引导观众。利用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能自动生成旁白，并添加精确的字幕/说明，确保每个技术细节都能有效传达。
示例提示词2
为内容创作者和教育工作者制作一个60秒的引人入胜的视频，突出视频制作中的定制化力量。采用温暖、友好的视觉风格和个性化元素，配以对话式旁白。该视频将展示HeyGen的广泛媒体库/素材支持和灵活的模板与场景如何让用户创建真正独特的内容，满足其特定品牌或教育需求，展示AI虚拟人生成器的多功能性。
示例提示词3
为新员工开发一个简洁的30秒入职视频，重点介绍公司文化和基本的第一步。视觉风格应专业且清晰，配以AI虚拟人自信、指导性的旁白。确保视频使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化，以在各种平台上提供一致的高质量观看体验，为他们的培训视频留下引人入胜的第一印象。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

虚拟人解说视频制作器的工作原理

轻松创建专业的解说视频，使用AI虚拟人将您的文本转化为引人入胜的工作室质量内容，适用于任何目的。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先以文本形式撰写您的信息。我们的平台利用“AI视频生成器”技术将您的脚本转化为引人入胜的视觉故事。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人
从多样化的“AI虚拟人”库中选择一个来代表您的品牌。定制他们的外观和声音，以完美匹配您的解说视频的语调和风格。
3
Step 3
定制您的场景
通过合适的背景、道具和动画增强您的视频。利用我们的“模板与场景”快速为您的信息设置舞台，确保专业的外观和感觉。
4
Step 4
导出您的解说视频
一旦对您的创作满意，渲染并下载您的新“解说视频”以各种纵横比呈现。在所有平台上分享您的高质量视频，以有效传达您的信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发教育内容和课程

轻松将复杂信息转化为清晰、引人入胜的解说视频，加速课程创建，并通过AI虚拟人覆盖全球多样化的学习者。

常见问题

HeyGen如何简化解说视频的制作？

HeyGen的AI视频生成器和丰富的视频模板使用户能够快速制作出工作室质量的解说视频。通过可定制的AI虚拟人和强大的文本转视频功能，创建引人入胜的内容从未如此简单。

我可以使用HeyGen定制视频中的AI虚拟人吗？

可以，HeyGen提供了丰富的AI虚拟人定制选项。这使用户能够创建与其品牌和信息完美契合的独特角色，增强营销和入职视频的影响力。

HeyGen可以帮助我创建哪些类型的视频？

HeyGen是一款多功能的AI视频生成器，适合制作各种内容。这包括培训视频、动态营销活动、全面的入职指南和引人入胜的解说视频，所有这些都具有逼真的AI虚拟人。

HeyGen支持多语言视频制作吗？

当然。HeyGen支持超过100种语言的文本转视频转换。这使您能够轻松生成旁白和字幕，确保您的AI视频内容能够覆盖广泛的全球观众。