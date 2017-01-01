化身解说生成器：快速创建引人入胜的AI视频
轻松从您的脚本创建专业解说视频和逼真的AI化身，利用我们先进的脚本到视频技术。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主制作一个45秒的亲切视频，突出使用“AI化身”传递个性化信息的简单性，无需摄制组。视觉和音频风格应友好现代，具有生动逼真的化身，从“脚本到视频”输入中清晰地讲话，使专业内容触手可及。
开发一个30秒的动态视频，面向内容创作者，展示将“文本转化为视频”的创作自由，配以生动的视觉效果和快速剪辑。此提示强调使用HeyGen的“媒体库/素材支持”丰富场景，使创作者能够快速制作出引人注目的内容，瞬间吸引注意力。
为企业培训师制作一个90秒的信息视频，说明如何创建有效的培训视频，在所有模块中保持品牌一致性。视觉风格应清晰权威，配有清晰的“字幕/说明文字”以提高可访问性，展示HeyGen如何支持专业传递关键信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何使用逼真的化身创建AI视频？
HeyGen利用先进的AI技术将您的脚本转化为专业的“AI视频”。我们的平台充当直观的“化身解说生成器”，使您能够选择“逼真的化身”，通过自然的表情和动作直接从“文本到视频”传达您的信息。
HeyGen为品牌提供哪些创意定制选项？
HeyGen为您的“解说视频”提供广泛的“定制”选项。您可以使用各种“模板”个性化场景，应用您品牌独特的“品牌控制”如标志和颜色，并整合自定义媒体以完美契合您的品牌形象，提升您的“AI视频编辑”体验。
HeyGen能生成带字幕的多语言AI视频吗？
是的，HeyGen支持创建“多语言” “AI视频”。我们的平台包括强大的“语音生成”功能，支持多种语言，并自动添加“自动字幕”功能，确保您的内容可访问并与全球观众产生共鸣。
HeyGen的说话头视频适合哪些使用场景？
HeyGen的“说话头视频”非常适合多种“使用场景”，包括创建引人入胜的“培训视频”、引人注目的“解说视频”和有影响力的营销内容。我们的“AI化身”在不同格式中清晰专业地传达您的信息。