Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的动态动画解说视频，目标是营销专业人士，突出快速制作引人入胜的活动的效率。视觉和音频风格应为企业风格且充满活力，使用动画图形和库存视频的混合，通过HeyGen丰富的模板和场景来激发创意概念，确保最终产品的精致。
为电子学习内容创作者开发一个30秒的教学视频，展示将书面材料转化为引人入胜的课程的无缝过程。视觉风格应简单且具有教育性，优先考虑清晰度，使用HeyGen的从脚本到视频功能生成权威的AI语音，确保易于访问和制作。
为自由内容创作者制作一个90秒的宣传片，强调用于独特视频创作的广泛定制选项。视频的视觉风格应高度适应性和创造性，展示多样的美学风格，配以友好且充满热情的旁白，通过HeyGen的高级语音生成增强，让创作者完全掌控音频叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的解说视频？
HeyGen是一款先进的解说视频制作器，利用逼真的AI化身简化学习并有效传达复杂理念。您可以轻松地从脚本生成引人入胜的动画解说视频，配有AI语音生成和多种定制选项，以吸引您的目标观众。
在HeyGen中，我的AI化身和视频有哪些定制选项？
HeyGen为您的AI化身和解说视频提供广泛的定制选项，允许您定制从化身表情和手势到服装的一切。您还可以利用各种视频模板、整合品牌控制，并访问丰富的媒体库，以创建独特且专业的动画解说视频。
HeyGen能否简化营销和培训内容的视频制作过程？
当然可以。HeyGen通过在几分钟内将脚本转化为专业的动画解说视频，简化了视频制作过程。这种高效的文本到视频方法非常适合开发有影响力的营销活动、培训视频和微学习内容，大大节省时间和资源。
HeyGen是否提供逼真的AI语音生成和其他高级功能？
是的，HeyGen拥有强大的AI语音生成器，为您的解说视频提供自然的语音旁白，提升其专业质量。此外，该平台支持自动字幕、庞大的视频效果库和屏幕录制功能，丰富您的整体视频创作体验。