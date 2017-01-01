制作一个针对人力资源经理和学习与发展专业人士的简洁1分钟视频，展示您的头像企业培训制作工具如何革新员工入职培训。视觉风格应专业且简洁，利用动态屏幕图形强调优势，并辅以友好而权威的旁白。展示使用HeyGen的AI头像和从脚本到视频的便捷过程，以快速生成引人入胜且一致的培训内容。

生成视频