通过头像企业培训制作工具提升培训效果
通过HeyGen的AI头像轻松创建个性化视频消息，动态化、头像化培训，变革员工技能提升。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为部门主管和企业培训师开发一个引人入胜的90秒视频，展示您的AI培训视频生成器如何通过个性化内容提升员工技能。采用现代且时尚的视觉风格，突出HeyGen模板和场景中可定制头像的丰富定制选项，配以充满活力和鼓舞人心的专业旁白。展示定制学习体验的影响。
为销售团队和客户成功经理制作一个动态45秒视频，展示视频代理如何创建个性化视频消息以增强AI驱动的视频互动。视觉风格应友好且对话式，模仿个人接触，利用HeyGen高效的旁白生成能力提供温暖而清晰的音频。突出轻松部署大规模定制通信的能力。
为学习技术专家和创新负责人制作一个信息丰富的2分钟视频，探索通过生成式AI驱动的头像培训实现的未来体验式学习。视觉风格应未来感和复杂，使用细微动画传达复杂概念，同时通过HeyGen的字幕和从脚本到视频生成的冷静、富有远见的音频传递确保可访问性。此提示应激发对先进培训方法的思考。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI进行视频创作？
HeyGen利用先进的生成式AI将文本转化为动态视频，展示逼真的AI头像。这个AI驱动的视频互动平台简化了专业内容的创作，使复杂的制作变得触手可及。
HeyGen能否为培训视频创建可定制的AI头像？
是的，HeyGen使用户能够创建高度可定制的AI头像，非常适合AI培训视频生成器。这一功能支持有效的头像化培训，简化员工技能提升和入职流程。
HeyGen在个性化视频消息方面有哪些能力？
HeyGen提供强大的工具来制作个性化视频消息，允许用户生成和个性化视频脚本。这确保了每条消息都能与目标受众产生共鸣。
HeyGen是否支持各种品牌和导出选项？
当然，HeyGen提供全面的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以保持品牌一致性。用户还可以利用纵横比调整和各种导出选项，以适应不同平台，并自动生成字幕。