化身员工手册制作器：AI驱动的人力资源视频
通过先进的从脚本到视频功能，简化政策更新并通过动态视频手册提高参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个45秒的信息视频，专为现有员工设计，宣布最近的“政策更新”，采用引人入胜且简洁的视觉风格。这个“员工手册更新视频制作器”将通过HeyGen的从脚本到视频功能有效传播关键信息，并通过自动字幕/说明提高可访问性。
设计一个30秒的动态宣传视频，面向人力资源专业人士和企业主，展示“化身员工手册制作器”的强大功能，以简化工作流程。采用欢快的视觉风格，使用生动的素材媒体，利用HeyGen的可定制模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持，突出其如何简化创建引人入胜的“AI视频”，吸引观众。
如何制作一个90秒的“解释视频”，专注于“数字员工手册”中的特定部分，如福利或IT政策，旨在提高所有员工的参与度？采用教育性和友好的视觉美学，使用易于理解的图形，利用HeyGen的从脚本到视频功能阐述复杂细节，并使用纵横比调整和导出进行多平台分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI改变员工手册的创建？
HeyGen使组织能够使用文本中的“AI化身”创建引人入胜的“员工手册AI视频”。这种“AI驱动”的解决方案简化了现代“数字员工手册”的开发过程，使复杂的政策更易于访问，并提高员工培训的参与度。
HeyGen能否增强我们的入职流程和内部沟通？
当然可以。HeyGen能够创建动态的“虚拟AI入职视频”和“解释视频”，通过逼真的“AI化身”显著提升“内部沟通”和新员工的参与度。这种个性化的“入职”方法有助于有效传达公司政策。
HeyGen如何帮助人力资源视频的政策更新和品牌推广？
HeyGen通过其“员工手册更新视频制作器”功能简化了“政策更新”，允许您快速生成新的“人力资源视频更新”。凭借强大的“品牌控制”和“可定制模板”，您的视频始终反映公司的身份并保持专业外观。
HeyGen提供哪些功能将文本文档转换为AI视频？
HeyGen在将“文本文档”转换为引人入胜的“AI视频”内容方面表现出色，通过其先进的“从文本到视频”和“旁白生成”功能。只需输入您的“脚本”，HeyGen的AI就会生成高质量的视频，配有同步的音频和视觉效果，适用于“员工手册”的任何部分。