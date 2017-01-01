虚拟形象电子学习视频制作器：快速创建引人入胜的课程

通过引人入胜的AI虚拟形象转变您的培训，简化复杂概念，加快学习成果。

制作一个45秒的引人入胜的视频，专为企业培训师和教育工作者设计，展示现代电子学习和高效培训视频的影响。视觉风格应简洁专业，结合动画元素突出关键信息，并配以轻快、清晰的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象和多样化的模板和场景，快速构建一个引人入胜的叙述，无需大量制作。

示例提示词1
开发一个30秒的动态解说视频，面向小企业主和内容创作者，突出使用AI视频生成器生成专业内容的简便性。视觉方法应采用快速剪辑和生动的图形，配以热情、充满活力的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频和语音生成功能，高效制作这一有影响力的作品，展示将想法转化为引人入胜的解说视频是多么简单。
示例提示词2
为市场营销专业人士制作一个60秒的动画视频，展示AI虚拟形象在创建动态营销内容中的多种应用。采用创意视觉风格，过渡到各种虚拟形象外观和虚拟场景，配以对话式、友好且自信的声音。该视频应有效利用HeyGen的AI虚拟形象及其广泛的媒体库/素材支持，展示引人入胜的活动的广泛可能性。
示例提示词3
为新用户制作一个40秒的教学视频，详细介绍虚拟形象电子学习视频制作器的特定功能。视觉呈现应结合清晰的逐步屏幕录制，由AI虚拟形象引导整个过程，以平静、指导性的语气和清晰的发音呈现。确保包含HeyGen的字幕/说明以提高可访问性，并提及各种平台的纵横比调整和导出功能，强调用户友好的界面。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

虚拟形象电子学习视频制作器的工作原理

轻松使用AI虚拟形象创建引人入胜的电子学习视频。只需几个简单步骤即可将您的脚本转化为专业、可定制的培训内容。

1
Step 1
选择您的AI虚拟形象和模板
从多样化的逼真AI虚拟形象和预设计模板中选择，以完美契合您的电子学习课程或培训模块。
2
Step 2
添加您的电子学习内容
将您的教育脚本粘贴到文本编辑器中，AI文本到视频生成器将立即将其转换为自然的语音供您的虚拟形象使用。
3
Step 3
通过媒体和品牌增强
利用广泛的媒体库/素材支持，添加相关视觉效果、背景音乐，并结合您的品牌标志和颜色，以获得一致的外观。
4
Step 4
生成并分享您的视频
完成您的项目，在AI视频平台上生成高质量的电子学习视频，并轻松分享以吸引您的学习者并提供有影响力的培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训参与度

通过动态、个性化的培训视频增加学习者的参与度和知识保留，视频中包含AI虚拟形象和互动元素。

常见问题

HeyGen如何简化电子学习和培训视频的制作？

HeyGen通过先进的“AI虚拟形象”和“文本到视频”技术，使教育工作者和培训师能够轻松制作引人入胜的“电子学习”和“培训视频”。我们的平台允许您将脚本转化为引人注目的视觉内容，并配以逼真的旁白，使知识传递更为有效。

是什么让HeyGen成为从文本生成视频的有效AI视频生成器？

HeyGen作为“AI视频生成器”脱颖而出，通过“AI语音”和可定制的“模板”无缝地将您的书面“文本转化为视频”。这一强大的功能使用户无需复杂的编辑技能即可快速制作高质量的“解说视频”或其他视频内容。

HeyGen能否为各种平台创建多样化的视频内容？

当然可以，HeyGen是一个多功能的“AI视频平台”，设计用于轻松创建各种“动画视频”，包括“市场营销”和“销售”内容。凭借强大的“视频编辑”功能和“品牌控制”，您可以确保您的内容完美契合您的特定创意需求和受众。

HeyGen适合视频编辑经验有限的用户吗？

是的，HeyGen具有高度“用户友好的界面”，简化了整个“视频编辑”过程，使每个人都能轻松使用。您可以通过利用预先设计的“模板”和直观的工具轻松创建专业的“解说视频”或其他内容，无需任何经验。