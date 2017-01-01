化身电子学习视频生成器，用于制作引人入胜的课程

快速创建引人入胜的电子学习内容，使用专业的AI化身吸引您的观众。

为企业新员工制作一段45秒的解释视频，展示复杂的公司政策。视觉风格应简洁专业，由友好的AI化身进行清晰、流畅的语音解说，确保目标观众易于理解。此视频将有效利用AI视频平台进行高效内容创作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段60秒的产品介绍视频，目标是对新SaaS工具感兴趣的潜在客户。视觉和音频风格应动态现代，展示逼真的AI化身展示产品优势，并辅以丰富的媒体库/库存内容以获得精致的外观。利用从脚本到视频的功能快速将营销文案转化为引人入胜的叙述。
示例提示词2
为小企业主制作一段30秒的快速提示视频，提供数字营销策略建议。视觉风格应鲜明且节奏快，配以欢快的音轨，鼓励内容创作者采取行动。利用HeyGen的模板和场景功能将有助于简化此有用的化身电子学习视频的制作。
示例提示词3
为国际企业设计一段50秒的信息视频，介绍不同地区的新合规法规。视觉风格应精致且全球可访问，配以专业的语音和清晰的字幕/说明文字，以迎合多元化的观众。此多语言支持功能由AI化身提供动力，确保广泛的理解和参与。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身电子学习视频生成器的工作原理

轻松将您的电子学习内容转化为引人入胜的专业动画视频，使用逼真的AI化身，节省时间和资源。

1
Step 1
粘贴您的电子学习脚本
首先将您的培训内容输入平台的文本编辑器。我们的先进AI将自动将您的文本转换为自然听感的语音解说，准备好用于您的视频。这利用了HeyGen的从脚本到视频的功能。
2
Step 2
选择您的AI化身
从我们广泛的化身集合中选择理想的AI化身作为您的视频代言人。这些逼真的化身提供了引人入胜的屏幕表现，并自动与您的脚本完美唇形同步，增强学习者的记忆。
3
Step 3
添加视觉效果和场景
通过添加各种预设计的模板和场景自定义您的视频。结合集成库中的支持媒体，以强化关键学习点，并在整个电子学习视频中保持视觉吸引力。
4
Step 4
导出您的电子学习视频
完成您的电子学习内容，包括自动生成的字幕/说明文字，以实现最大程度的可访问性和参与度。完成后，以所需的纵横比导出您的高质量视频，准备无缝集成到您的学习平台中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂主题

使用AI化身将复杂主题转化为易于理解且有影响力的教育视频。

background image

常见问题

HeyGen如何简化电子学习和商业视频的制作？

HeyGen是一个先进的AI视频平台，简化了内容创作，特别是用于电子学习和产品介绍。它允许用户使用逼真的AI化身和专业模板库将文本转化为视频，大大减少了制作时间和复杂性。

我可以使用HeyGen创建自定义或逼真的AI化身吗？

可以，HeyGen支持创建高度逼真的AI化身作为您的视频代言人。您甚至可以生成自己的自定义化身，为您的内容增添个性化和专业的触感。

HeyGen支持多语言视频制作和翻译吗？

当然。HeyGen提供强大的多语言支持和AI驱动的翻译，帮助您接触全球观众。您可以生成语音解说，并确保不同语言版本的视频的唇形同步准确。

HeyGen提供哪些专业视频编辑和品牌化功能？

HeyGen提供一套专业视频编辑功能，包括可自定义的模板和广泛的品牌控制。您可以加入自己的标志，调整颜色，并利用丰富的媒体库制作精美的产品介绍和其他商业沟通视频。