Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为非营利组织开发一个60秒的激励筹款视频，从一个易于使用的模板开始，捕捉您事业的本质。这个充满希望和吸引力的展示，配有使用HeyGen生成的专业旁白，应该与广泛的观众情感相连，展示紧迫的需求，并以引人注目的视觉风格展示捐款如何产生真正的影响。
创建一个精致的30秒视频，展示如何有效地个性化筹款请求，目标是寻找专业视频的市场营销经理和发展总监。通过有影响力的视觉效果和有说服力的音频，这个视频将突出HeyGen的媒体库/素材支持，以添加强大的B-roll，确保强烈的情感联系，推动捐款并增强活动的整体吸引力。
制作一个90秒的故事驱动视频，利用AI化身生成器引入一个AI化身叙述者，生动地分享受益者的旅程。针对内容创作者和活动经理，这个富有同情心且视觉上引人入胜的叙述，结合HeyGen的从脚本到视频的无缝叙述功能，应该清晰地阐述组织的使命及其积极成果，鼓励更深的情感共鸣和支持。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
HeyGen如何提升我的筹款视频效果？
HeyGen使您能够轻松创建引人入胜的筹款视频，利用逼真的AI化身传递您的信息。您可以有效地个性化筹款请求，制作与潜在捐赠者产生共鸣的专业视频。
HeyGen是否提供易于使用的工具来创建非营利组织宣传视频？
是的，HeyGen提供易于使用的模板和简化的流程来生成有影响力的非营利组织宣传视频。只需输入您的脚本，HeyGen的从脚本到视频技术将使您的信息栩栩如生。
我可以为我的捐赠者招募视频使用哪种AI化身叙述者？
HeyGen提供多样化的AI化身叙述者选择，作为您的捐赠者招募视频制作需求的代言人。这些AI化身可以用多种语言进行旁白，确保您的非营利组织广泛的覆盖面和参与度。
我可以使用HeyGen自定义视频的外观和风格吗？
当然可以，HeyGen提供广泛的可自定义模板和品牌控制，以根据您的特定需求定制视频。这使得端到端的视频生成与您的组织身份完美契合，打造真正专业的视频。