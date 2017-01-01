化身企业文化生成器，激励团队参与
利用强大的AI化身提升员工参与度并简化人力资源团队的内部沟通。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工制作一个45秒的入职视频，视频中由定制的AI化身展示公司文化的欢迎氛围，以现代且信息丰富的视觉风格介绍关键价值观，利用HeyGen的模板和场景快速生成视频。
为市场团队开发一个60秒的宣传视频，展示如何通过快速创建产品说明节省时间；AI化身传递动态且有说服力的信息，字幕/说明文字突出关键点，以扩大影响范围。
为内容创作者设计一个30秒的创意概念视频，展示化身定制化的广泛可能性，以传递多样化的品牌信息，由一个活泼的AI化身呈现，脚本通过从脚本到视频的文本生成功能无缝转换为视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建自定义AI化身？
HeyGen使您能够设计自己的自定义AI化身，提供广泛的化身定制选项，以匹配您品牌的独特风格。这确保了您的AI化身视频完美契合您的创意愿景，无需拍摄。
HeyGen的从脚本到视频的文本生成功能是什么？
HeyGen的从脚本到视频的文本生成功能通过将书面内容轻松转换为引人入胜的AI化身视频，彻底改变了视频生成。只需输入您的脚本，HeyGen即可即时生成专业视频内容，提供强大的创意工具。
HeyGen是否提供模板以协助视频生成？
是的，HeyGen提供了多样化的专业模板和场景库，以简化您的视频生成过程。这些预设计的布局简化了高质量AI化身视频的创建，提升您的创意输出和效率。
HeyGen能为我的内容制作逼真的AI化身吗？
HeyGen专注于创建极其逼真的AI化身，使您的信息在AI化身视频中栩栩如生。我们的先进技术确保了高度逼真的视频生成，适用于广泛的创意应用和内部沟通。