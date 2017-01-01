化身合规更新工具：简化培训

使用我们先进的AI化身将复杂的合规主题转化为引人入胜的视频。

创建一个45秒的企业培训视频，面向新员工，使用友好的AI化身介绍基本的合规指南。视觉风格应简洁专业，生成清晰的语音解说，使复杂的合规主题易于理解，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速制作这个化身合规更新工具。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的信息性合规培训视频，专门针对IT合规官员和处理敏感数据的员工，强调关键的安全协议，如SOC 2和GDPR合规。该视频应在严肃、专业的环境中展示定制的AI化身，配以数据驱动的视觉效果，利用HeyGen的字幕/说明文字提高可访问性，并使用动态模板和场景以获得精致的外观。
示例提示词2
制作一个30秒的动态视频，面向全球员工，旨在传达关于员工参与的简明信息，使用生动的视觉效果和积极的语调。利用HeyGen的AI化身和从脚本到视频功能，轻松生成多语言支持，确保所有员工无论身在何处都能收到清晰的企业培训视频。
示例提示词3
为内部通讯经理制作一个快速、影响力强的15秒视频，以传播重要的培训更新和安全提醒。视觉风格应现代直接，结合相关的媒体库/库存支持视觉效果，并利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以便在各种平台上获得最佳观看效果，展示专业的AI化身和清晰的语音解说。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身合规更新工具的工作原理

高效地使用AI化身和自动化功能创建引人入胜的合规培训视频，确保您的团队保持知情和合规。

1
Step 1
粘贴您的脚本
将您的合规内容或准备好的脚本粘贴到编辑器中。我们的平台会立即将您的文本转换为自然的语音解说，形成合规培训视频的基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的真实AI化身库中选择一位作为您的合规演示者。这些AI化身将通过自然的表情和动作传达您的信息，提高参与度。
3
Step 3
应用品牌和元素
使用公司的品牌控制自定义您的更新视频，包括标志、颜色和背景音乐。这确保了所有员工培训内容的品牌一致性。
4
Step 4
导出和分发
生成您的合规更新视频并轻松导出以进行分发。利用LMS集成实现无缝部署到您的电子学习平台，确保团队广泛访问。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的合规概念

将复杂的合规主题转化为易于理解且有影响力的教育视频，适用于所有员工。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的合规培训视频的制作？

HeyGen的AI化身和从文本到视频的功能使用户能够快速将脚本转化为专业且引人入胜的合规培训视频。这使得创建重要的员工培训和电子学习内容变得高效，无需复杂的制作过程。

HeyGen能否为合规内容定制AI化身和品牌？

是的，HeyGen支持定制AI化身和全面的品牌控制，包括标志和颜色。这确保了所有合规培训视频完美契合您的企业形象，使复杂的合规主题更易于理解并与品牌保持一致。

HeyGen为全球合规培训提供了哪些功能？

HeyGen通过多语言支持和所有视频的自动字幕/说明文字促进全球合规培训。这些功能确保您的关键安全协议和员工培训能够有效地覆盖多元化的全球员工队伍。

HeyGen是否为各种合规场景提供动态模板？

HeyGen提供动态模板和场景，以及其从文本到视频引擎，以快速生成化身合规更新工具内容。这简化了复杂合规主题的更新过程，使得随着法规的变化轻松生成新的培训更新。