Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的教学视频，针对人力资源经理和培训协调员，展示将现有政策文件转化为动态合规培训视频的无缝过程。视觉和音频风格应现代、简洁且具有教育性，展示从脚本到视频的强大功能，并结合各种模板和场景以简化内容创作。
示例提示词2
为内部沟通团队和学习与发展专家制作一段30秒的动态宣传视频，突出生成式AI在提升员工合规培训参与度方面的创新应用。视频应展示来自媒体库/库存支持的多样化视觉效果和清晰的字幕/说明，保持充满活力和包容性的视听风格以吸引注意。
示例提示词3
设计一段75秒的精致企业视频，面向企业高管和合规官员，展示AI头像生成器在关键政策传播中的效率和专业性。视觉风格必须权威且有影响力，强调HeyGen的AI头像如何显著节省成本，并展示适用于各种平台的纵横比调整和导出功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

头像合规性更新生成器的工作原理

通过利用AI头像和直观的编辑工具快速轻松地生成有影响力的合规培训视频，达到专业效果。

1
Step 1
选择您的AI头像
从多样化的逼真AI头像中选择一位作为您的合规性更新的专业演示者，确保引人入胜的视觉体验。
2
Step 2
粘贴您的培训脚本
只需粘贴您的合规内容，我们的从脚本到视频功能将把您的文本转换为自然听感的旁白，适用于您选择的头像。
3
Step 3
应用品牌和视觉效果
通过使用品牌控制来添加公司标志、品牌颜色，并选择合适的场景或背景媒体来增强您的视频，达到精致的外观。
4
Step 4
导出您的更新视频
使用我们的纵横比调整和导出功能生成高质量的合规培训视频，准备好分发给您的团队或与您的LMS集成。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的合规主题

使用AI头像将复杂的合规规则和政策分解为易于理解的视频更新，以实现更清晰的沟通。

常见问题

HeyGen如何实现创意AI头像视频生成？

HeyGen使用户能够创建具有高度逼真面部表情和灵活头像定制的个性化头像视频。我们的先进AI头像生成器将文本转化为引人入胜的数字头像，使任何内容创作者都能轻松制作视频。

HeyGen提供哪些创意功能用于将文本转化为视频？

HeyGen的文本到视频平台提供无缝体验，将脚本转化为精彩视频。用户可以利用可定制的视频模板、多样化的场景和先进的唇同步功能，轻松制作引人入胜的内容。

我可以使用HeyGen自定义视频的视觉元素和品牌吗？

当然可以，HeyGen提供广泛的视觉自定义选项，包括背景自定义和品牌控制。您可以轻松整合您的标志和品牌颜色，确保每个视频都完美契合您的创意愿景。

HeyGen如何提升我的视频制作流程？

HeyGen通过提供用户友好的界面快速生成高质量视频，简化视频制作。借助语音生成和字幕/说明等功能，您可以高效制作专业内容并提升员工参与度。